İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda yatırımcının mağdur edildiği iddialarının araştırıldığı fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında 42 gerçek kişinin mal varlığına tedbir kararı verildiği bildirildi.

Tedbir listesinde iş dünyası, finans ve sanat camiasıyla bağlantılı isimlerin bulunması dikkat çekti. Özellikle Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji'nin iki büyük ortağının da listede yer alması, soruşturmanın sermaye piyasalarına uzanan boyutunu gündeme taşıdı.

Astor Enerji'nin iki büyük ortağı listede

Paylaşılan tedbir listesinde Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in isimleri de yer alıyor.

Şirketin güncel ortaklık bilgilerine göre Feridun Geçgel yüzde 37,25, Enver Geçgel ise yüzde 20 oranında doğrudan pay sahibi. İki ismin şirketteki toplam doğrudan ortaklık oranı yüzde 57,25'e ulaşıyor.

Astor Enerji, Haziran 2026'da yaptığı KAP açıklamasında, Feridun Geçgel'in sahip olduğu yüzde 20 oranındaki payın Enver Geçgel'e devredildiğini ve bu işlemin aile içi pay devri niteliğinde olduğunu duyurmuştu.

Geçgel ailesinin mal varlığına yönelik tedbir iddiası, Astor Enerji AŞ'nin kendisine tedbir uygulandığı anlamına gelmiyor. Şirket hakkında ayrıca alınmış bir tedbir kararı bulunduğu doğrulanmış değil.

Mustafa Sandal'ın eşi hakkında 11,1 milyar TL iddiası

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal oldu.

Sandal'ın, soruşturmaya konu fonlardan son üç ayda toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği öne sürüldü. İddia edilen para hareketlerinin kaynağı ve niteliği hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Mal varlığına tedbir uygulanması, ilgili kişilerin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

42 kişi listede

Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler şu şekilde:

1. Muhammed Yarız

2. Serdar Turhan

3. Abdullah Ercan

4. Melis Sandal

5. Emrullah Ercan

6. Ömer Bedir Çetinel

7. Mustafa Dedik

8. Hakan Yıldız

9. Erdin Özel

10. Enver Geçgel

11. İsmet Öğüt

12. Tarzan Tarık Sarvan

13. Tolga Aydin

14. Ezgi Kaya

15. Burhan Tunç Özkan

16. Mehmet Selçuk Aksoy

17. Turgay Ceylani

18. Rıza Kandemir

19. Cengiz Avcı

20. Furkan Talay

21. Metehan Ülgener

22. Ali Yıldız

23. Kazim Kocapınar

24. Hakan Dıravacı

25. Şeyhmus Yeşilmen

26. Şadi Türk

27. Nihat Kırmızı

28. Mahmut Vural Erkoç

29. Ali Acar

30. Hale Elpe

31. Alim Bilen

32. Ayşe Gökdemir

33. Ercan Çömez

34. Çağlayan Yağcı

35. Feridun Geçgel

36. Mehmet Emre Çamlıbel

37. Caner Bingöl

38. Enes Can Demir

39. Türker Tekten

40. Salih Tuncer Mutlucan

41. Egemen Sönmez

42. Gül Ayşe Çolak