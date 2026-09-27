İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda yatırımcının mağdur edildiği iddialarının araştırıldığı fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında 42 gerçek kişinin mal varlığına tedbir kararı verildiği bildirildi.
Tedbir listesinde iş dünyası, finans ve sanat camiasıyla bağlantılı isimlerin bulunması dikkat çekti. Özellikle Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji'nin iki büyük ortağının da listede yer alması, soruşturmanın sermaye piyasalarına uzanan boyutunu gündeme taşıdı.
Astor Enerji'nin iki büyük ortağı listede
Paylaşılan tedbir listesinde Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in isimleri de yer alıyor.
Şirketin güncel ortaklık bilgilerine göre Feridun Geçgel yüzde 37,25, Enver Geçgel ise yüzde 20 oranında doğrudan pay sahibi. İki ismin şirketteki toplam doğrudan ortaklık oranı yüzde 57,25'e ulaşıyor.
Astor Enerji, Haziran 2026'da yaptığı KAP açıklamasında, Feridun Geçgel'in sahip olduğu yüzde 20 oranındaki payın Enver Geçgel'e devredildiğini ve bu işlemin aile içi pay devri niteliğinde olduğunu duyurmuştu.
Geçgel ailesinin mal varlığına yönelik tedbir iddiası, Astor Enerji AŞ'nin kendisine tedbir uygulandığı anlamına gelmiyor. Şirket hakkında ayrıca alınmış bir tedbir kararı bulunduğu doğrulanmış değil.
Mustafa Sandal'ın eşi hakkında 11,1 milyar TL iddiası
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal oldu.
Sandal'ın, soruşturmaya konu fonlardan son üç ayda toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği öne sürüldü. İddia edilen para hareketlerinin kaynağı ve niteliği hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Mal varlığına tedbir uygulanması, ilgili kişilerin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.
42 kişi listede
Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler şu şekilde:
1. Muhammed Yarız
2. Serdar Turhan
3. Abdullah Ercan
4. Melis Sandal
5. Emrullah Ercan
6. Ömer Bedir Çetinel
7. Mustafa Dedik
8. Hakan Yıldız
9. Erdin Özel
10. Enver Geçgel
11. İsmet Öğüt
12. Tarzan Tarık Sarvan
13. Tolga Aydin
14. Ezgi Kaya
15. Burhan Tunç Özkan
16. Mehmet Selçuk Aksoy
17. Turgay Ceylani
18. Rıza Kandemir
19. Cengiz Avcı
20. Furkan Talay
21. Metehan Ülgener
22. Ali Yıldız
23. Kazim Kocapınar
24. Hakan Dıravacı
25. Şeyhmus Yeşilmen
26. Şadi Türk
27. Nihat Kırmızı
28. Mahmut Vural Erkoç
29. Ali Acar
30. Hale Elpe
31. Alim Bilen
32. Ayşe Gökdemir
33. Ercan Çömez
34. Çağlayan Yağcı
35. Feridun Geçgel
36. Mehmet Emre Çamlıbel
37. Caner Bingöl
38. Enes Can Demir
39. Türker Tekten
40. Salih Tuncer Mutlucan
41. Egemen Sönmez
42. Gül Ayşe Çolak