Emekli vatandaşların bütçelerine önemli bir maddi katkı sağlayan banka sözleşmelerinde sonbahar dönemi rekabeti oldukça hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesiyle aylık alan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni maaş taşıma kampanyaları peş peşe duyurulurken, bankaların fatura veya kredi kartı kullanımına bağladığı ek ödül paketleriyle birlikte elde edilecek toplam kazançlar rekor seviyelere ulaştı.

2026 EYLÜL DÖNEMİ İŞ BANKASI PROMOSYON ÜCRETLERİ NELERDİR?

Eylül ayının ilk gününden otuzuncu gününe kadar geçerliliğini koruyacak olan yeni tarife kapsamında, aylık net geliri 20.000 Türk Lirası barajını aşan emeklilere doğrudan 15.000 TL nakit yatırılıyor. Sunulan bu temel fırsattan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının tamamı yararlanabiliyor. Kuruma maaşını yeni taşıyanların yanı sıra, halihazırda bankanın müşterisi olup üç senelik (36 ay) sözleşmesini güncelleyen tüm hak sahipleri kapsama dahil ediliyor.

25 BİN LİRALIK TOPLAM ÖDÜL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NASIL SAĞLANIR?

Taban tutar olan nakit ödemenin ötesinde, müşteri bağlılığını artırmak amacıyla kurgulanan ekstra avantajlarla birlikte alınacak toplam değer 25.000 lirayı bulabiliyor. Bu üst limite ulaşabilmek için hak sahiplerinin bazı yan bankacılık ürünlerini aktif etmesi istenmekte. Banka bünyesinden temin edilecek yeni bir kredi kartıyla hedeflenen harcama kotasını dolduranlara 9.000 TL tutarında MaxiPuan aktarılırken; hesaba bağlanacak her bir otomatik fatura ödeme direktifi için 1.000 TL fazladan nakit sağlanıyor.

DİĞER ÖZEL BANKALARIN EYLÜL AYI KAMPANYALARI NE DURUMDA?

Sektördeki yarışa alternatif tekliflerle katılan TEB ve Garanti BBVA da 30 Eylül tarihine kadar sürecek paketlerini açıkladı. TEB, üç senelik anlaşma karşılığında 12.000 TL seviyesinde temel nakit yatırırken; biri kesinlikle doğalgaz veya elektrik faturası olmak koşuluyla verilecek iki adet otomatik ödeme talimatına 9.000 TL ilave kazanç vererek toplam limiti 21.000 liraya yükseltiyor. Garanti BBVA cephesi ise müşterilerine sunduğu 15.000 liralık ana nakdin yanına; sigorta poliçesi, avans hesap kullanımı ve kart harcamalarından doğan görevleri tamamlayanlara 10.000 liralık bonus ekleyerek toplam çıtayı 25.000 lira bandına ulaştırıyor.