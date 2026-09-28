Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 99.6 milyar lira gibi düşük bir işlem hacmiyle 12.899.35 seviyesinden kapatan BIST 100 endeksinde en çok değer kaybeden endeks yüzde 8.50'lik kayıpla finans kiralama faktoring endeksi olmuştu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe ise yüzde 1.62'lik düşüşle 12.689 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...





Fed'in faiz artırma kararının ardından düşüş eğilimini sürdüren onsa altın yüzde 2.42'lik düşüşle 4 bin 181 dolardan, gram altın 6 bin 585 liradan, gümüş ise yüzde 4'ü aşan geri çekilmenin ardından 61.64 dolardan alıcı buluyor.

Petrol tarafında ise küresel piyasaları endişelendiren hava henüz dağılabilmiş değil. İran'ın 7 maddelik planını reddeden ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

ABD/İsrail-İran ve Rusya-Ukrayna savaşlarının petrol arzına etkisiyle, Suudi Arabistan'ın ham petrol arzı son 30 yılın en dip seviyesini görürken, Rusya'nın üretimi ise 2003'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasındaki uzlaşı umudunun azalmasının ardından yeniden yukarı yönlü hareketlenen Brent petrol yüzde 3'ü aşan bir yükselişle 107.67 dolardan, 85 bin doların üzerinde tutunamayan Bitcoin 83 bin 113 dolardan işlem görüyor.

