Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından değerlendirme yaptı. Fon soruşturmasının 17 Eylül’den bu yana gündemde olduğunu belirten Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda sonrası yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuya ilişkin oldukça kapsamlı bir sunum yaptığını açıkladı.

"Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki işlemlerden belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına kadar milletin malına ve hukukuna yönelik her türlü ihlalin karşısında devletin bulunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirdik. Adalet ve Hazine Maliye bakanlarımız kapsamlı bir sunum yaptılar.

İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşımızın hakkının yenilmesine göz yummayız. Başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız. Aramızdaki fark budur.

Söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde ortaya koyduk.

Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız yoğun bir mesai ile çalışmaktadır. Biz de gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de sahiptir.

Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak üzere muhalefet figürleri dahil hiçkimsenin ekonomimize zarar vermeye yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.

Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağa babalarından yardım dilenen zihniyeti milletimize havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de fayda gelmez. Son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka derdimiz yoktur.

Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreçleriyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenler hukuk önünde hesabını verecektir.

Kritik husus benzer sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarının işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz. Yarın ekonomi yönetimimizle toplanıyoruz. Hukuk kuralları içinde ne gerekiyorsa tereddütsüz yapılacak."