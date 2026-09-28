Son Mühür- Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5.535, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5.21 ve 2 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,91'e çıktı.

2002'den bu yana tahvil faizlerinde en yüksek faizin test edilmesinin ardından ons altın hızla geri çekildi.



Gün içinde yüzde 3'ü aşan oranda değer kaybeden ons altın 4 bin 151 dolardan, gram altın 6 bin 538 liradan işlem görüyor.

Tahvil faizini yükselten 3 etken öne çıkıyor...



Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Genel Müdürü İbrahim Turhan, 10 yıllık Hazine getirisinde gözlenen artış üç etkenden kaynaklanmış gibi göründüğüne işaret etti.

Turhan'a göre bu etkenler;

İktisadi faaliyette yukarı yönlü bir sürprize işaret eden PMI verisi, Fed faiz artışı beklentilerinin yeniden fiyatlanması ve artan jeopolitik gerilime bağlı petrol fiyatı (ve dolayısıyla enflasyon) baskısı.

''Bu durumun altında yatan yapısal arka planı da unutmamak gerekiyor'' hatırlatmasında bulunan İbrahim Turhan,

''ABD’de enflasyonda gözlenen katılık, güçlü büyüme ve kamu finansmanının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler Hazine kıymetlerine gelen satış dalgasının altında yatan temel etkenler. Federal borçtaki artış ve nötr faiz oranlarının yapısal olarak yükselme olasılığı göz önüne alındığında, 10 yıllık yüzde 5'lik bir getirinin bile yeterli olup olmadığını giderek daha fazla sorgulanıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerine ek baskı...



ABD'nin tahvil faizlerinde yaşanan artış Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ek baskı anlamına geliyor.

Ağustos ayını 217 seviyesine kapatan CDS oranı Eylül ayının son haftasında 245 seviyesinin üzerine çıkmış durumda.