İstanbul’da Şile Belediyesi’ne ilişkin usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/115381 soruşturma numaralı dosyada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Rüşvet, İrtikap ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından yürütülmekte olan, yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yapmış olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında; birinci ve ikinci dalga operasyonlarından sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtları ile şüphelilerin hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi neticesinde; 6 farklı eylemde daha soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesine ulaşılan 18 kişi hakkında İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 21 adreste 26.06.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama, yakalama, el koyma işlemleri uygulanmış ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."