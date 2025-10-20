Son Mühür- Kooperatif davası kapsamında tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem yargı sürecine dair değerlendirmelerde bulundu hem de Yeni Bir Kent Politikası başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“BELEDİYEYİ VE İZBETON’U KİM İÇİN, NASIL DOLANDIRDIK?”

Soyer, açıklamasında davada tutuklu sayısının üçe düştüğünü belirterek, “Peyderpey özgürlüklerine kavuşan tüm arkadaşlarımız için çok mutluyum” dedi. İddianamede “kamu kurumunu araç kullanarak dolandırmak” suçlamasının yer aldığını hatırlatan Soyer, “Kooperatiflerden tutuklu kimse kalmadığına göre, yani kuvvetli suç şüphesi ortadan kalktığından ve şahsi bir çıkar elde etmediğimiz iddianamede yazıldığına göre, Belediyeyi ve İzbeton’u kim için, nasıl dolandırdık?” ifadelerini kullandı.

Soyer’in açıklamaları şu şekilde;

“Dilerim 9 Aralık’a kadar herkes bu sorunun cevapsız kaldığını görür. Duruşmada da söylediğim gibi; mahkemenin terazisine güvenimi koruyor tahliye beklentimizi sürdürüyorum. 14 Ekim’de tahliye olmadığıma göre, tek kişilik hücremde geçireceğim yeni bir zaman dilimi doğdu. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek için bir karar verdim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen 112 günde romandan felsefeye, mitolojiden tarihe, denemeden şiire, farklı türlerde 34 kitap okudum. Yine okuyacağım çok kitap var, ama bu dönemde özellikle bir konuya odaklanacağım. Bildiğiniz gibi ben hep yerel siyasetin önemine ve değerine vurgu yapan bir siyasetçi oldum. 10 yıl önce, Seferihisar Belediye Başkanı iken, 2015 Paris İklim Zirvesine tüm dünyadan davet edilen 400 belediye başkanından biri olmuştum. Hiç unutmuyorum Robert Redford ve Leonardo Di Caprio ile aynı sırada oturmuştuk. O gün yaptığım konuşmadan kısa bir bölüm paylaşmak istiyorum. “Küresel İklim krizinin, devlet başkanlarının, hükümetlerin alacakları kararlarla çözülemeyeceği anlaşılmış ve ilk kez bir iklim zirvesine belediye başkanlarının katılmasına karar verilmiştir. Yani global krizlerle, yukarıdan aşağıya verilecek talimatlarla ya da sadece çıkartılacak yasalarla değil, aşağıdan yukarıya üretilecek çözümlerle yani katılımcılıkla ve yerelden çözüm üretilebileceği anlaşılmıştır. ” Bu zirveden sonra yerel yönetimlerin ne kadar kıymetli olabileceğini daha iyi anladım. Seferihisar’da, Sakin (Yavaş) Şehir uygulamasıyla; İzmir Büyükşehir’de, Sünger Kent, Acil Çözüm Ekibi, Çoban Haritası, mahalle bostanları, Masal Evleri vb. bir çok proje ve uygulamayla; daima bu bilinçle çalıştım. O zirvede tanıştığım Paris Belediye Başkan yardımcısı; “Fransa’da 36.000 Belediye var, her birinin ortalama 15 meclis üyesi olduğunu göz önüne alınırsa, Fransa’da her gün yaklaşık en az 500.000 kişi ‘Ben bugün şehrim için ne yapabilirim?’ diye güne başlar.” demişti. Bu sözlerin ne kadar anlamlı olduğunu düşünmüştüm. Oysa bizde 2016 yılında çıkan bir yasa ile 16.000 köy, hüviyetleri yok edilerek mahalleye dönüştürüldü. Her geçen gün yerel yönetimlerin gücünü azaltacak kararlar ortaya çıkmaya başladı. Bugün hem yerel yönetimler üzerindeki mali ve siyasi baskılar hem de hazırlanan yeni yerel yönetim mevzuat düzenlemelerine dair duyulanlar, merkezi otoritenin gücünü arttıran, yerel yönetimleri dizginleyen bir gelecek tasarlandığını gösteriyor. Bu durumda küresel krizlere çözümler bağlamında ve “sosyal devlet” gibi vatandaşı daha çok koruyan, kollayan bir yönetim yaratabilmek için; yerel yönetimlerin yetki, görev ve sorumluluklarını yeniden konumlandıracak bir bakış açısına ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Devletin sosyal devlet olma imkanını yeniden düşüneceksek, bunu yerelden inşa etmek gerek, çünkü mevcut devlet yapısı bu kapasiteyi yeniden kendiliğinden kazanamayacak kadar değişti. Bunu değiştirmenin yolu sosyal adalet temelli bir kent politikası olabilir."