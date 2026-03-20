İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, yalnızca futbolda değil, farklı branşlarda elde ettiği sonuçlarla da dikkat çekiyor. 100 yılı geride bırakan sarı-kırmızılı kulüp, Onursal Başkan Mehmet Sepil öncülüğünde büyüyen spor organizasyonu, 19 branş ve yaklaşık 5 bin sporcuya ulaşan yapısıyla Türkiye’nin öne çıkan kulüpleri arasında yer alıyor.

Kulüp, futbol yapılanmasında da son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadı. Süper Lig’de üst üste ikinci sezonunu geçiren Göztepe, futbol şubesinde Sport Republic iş birliğiyle Türkiye’de yabancı yatırımcı modelini uygulayan ilk kulüplerden biri oldu. Kulüp başkanlığı görevini yürüten Rasmus Ankersen de bu alanda dikkat çeken bir isim olarak öne çıktı.

Futbolda Avrupa hedefi sürüyor

Göztepe, Süper Lig’de bu sezon üst sıralar için mücadelesini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, milli araya 43 puanla 6’ncı sırada girerken, Avrupa kupalarına katılım iddiasını da korudu. Kulübün futboldaki sportif ve kurumsal ivmesinin, diğer branşlara da yansıdığı görüldü.

Voleybolda tarihi sezon

Kulübün kadın voleybol takımı, Göztepe’nin 100’üncü yılında Sultanlar Ligi’ne yükselerek önemli bir başarıya imza attı. İlk kez mücadele ettiği ligde kalmayı başaran ekip, sezonu hedeflerinden sapmadan tamamladı. Alt yaş kategorilerinde de dikkat çeken sonuçlar alındı. Küçük ve midi kız takımları İzmir şampiyonluğuna ulaşırken, genç takım üçüncülüğü elde etti. Yıldız takım ise yoluna yenilgisiz devam etti.

Erkek hentbol takımı yeniden zirvede

Göztepe Erkek Hentbol Takımı da bu sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönme hakkı kazandı. Son olarak 2020-2021 sezonunda en üst ligde yer alan sarı-kırmızılı ekip, uzun süren özlemi sona erdirdi. Kadın hentbol takımı ise Süper Lig’de kalma mücadelesini sürdürüyor. Play-Out sürecinde yer alan ekip, sezonun kalan bölümünde ligde tutunmak için kritik karşılaşmalara çıkıyor.

Basketbolda yeniden yapılanma

Kulüpte yeniden faaliyete geçirilen erkek basketbol şubesi de dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Mehmet Sepil’in girişimleriyle 20 yıl sonra yeniden parkelere dönen takım, 2’nci Lig’de mücadele etmeye başladı. Sezon içerisinde istikrarlı bir performans ortaya koyan İzmir temsilcisi, Play-Off hattında yer almayı başardı.

Su topunda Avrupa sahnesi

Göztepe Kadın Su Topu Takımı ise elde ettiği başarılı sonuçlarla Avrupa arenasında boy gösterme hakkı kazandı. Bolu ve Ankara’da oynanan iki lig etabını da namağlup tamamlayan ekip, Challenge Cup organizasyonunda Malta’da mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın yarı final etabında hafta sonunda İtalya temsilcisi Portuense ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Cimnastikte Ferhat Arıcan imzası

Cimnastik branşında milli sporcu Ferhat Arıcan ile yol alan Göztepe, bu alanda da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Arıcan, 15 Mart’ta Antalya’da düzenlenen organizasyonda Paralel Bar kategorisinde üçüncülük elde ederek bir kez daha kürsüye çıktı.

Mehmet Sepil: Göztepe sadece futbol kulübü değil

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarıların kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Göztepe’nin yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Sepil, kulübün çok branşlı yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sepil, futbolda Avrupa hedefinin devam ettiğini, voleybolda takımın Sultanlar Ligi’nde yoluna sürdüğünü, erkek hentbol takımının yeniden Süper Lig’e yükseldiğini ve kadın hentbolda da aynı seviyede kalıcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Basketbolda istikrarlı ilerleyişin sürdüğünü aktaran Sepil, su topunda Avrupa’da yer almanın da kulüp adına önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Olimpiyat vurgusu

Cimnastikte Ferhat Arıcan’ın kulüp adına önemli bir değer olduğunu kaydeden Sepil, olimpiyat hedefinin altını çizdi. Atletizm branşında da yeni yatırımlar planladıklarını belirten Sepil, ilerleyen dönemde olimpiyatlara sporcu göndermeyi amaçladıklarını söyledi. Spor okulları aracılığıyla çocuklara ve gençlere spor kültürünü yaymaya çalıştıklarını ifade eden Sepil, taraftar desteğinin de kulübün büyümesinde önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.