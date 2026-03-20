İzmir, Ramazan Bayramı’nın ilk sabahına alışılagelmişin dışında, kıştan kalma sahnelerle uyandı. Şehrin alçak kesimlerinde serin bir rüzgar etkisini hissettirirken, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte hafif kar yağışı etkili oldu. Bayram namazı çıkışında İzmirlileri karşılayan bu sürpriz hava durumu, kentin zirvelerini ince ve zarif bir beyaz örtüyle kapladı. Doğanın uyanışa geçtiği bahar günlerinde yaşanan bu meteorolojik olay, bayramın manevi atmosferine masalsı bir görsellik ekleyerek kent sakinleri için unutulmaz bir manzara oluşturdu.

Nif ve Spil Dağı’nda kıştan kalma Bayram Sabahı

İzmir’in doğu sınırlarını belirleyen Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı ile komşu Manisa ile paylaşılan Spil Dağı eteklerinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar taneleri süzülmeye başladı. Aralıklarla devam eden yağış, kısa sürede çam ağaçlarının dallarını ve dağ köylerinin çatılarını beyaza boyadı. Bahar çiçeklerinin kar altında kaldığı bu bölgelerde, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken; bayram ziyareti için yola çıkan vatandaşlar, Ege’nin ortasında bir kış masalına tanıklık etmenin şaşkınlığını yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kışlık kıyafetler bayramlıkların üzerine geri döndü.

Bozdağ ve Karaburun zirveleri beyaza büründü

Kar yağışının etkisi sadece merkeze yakın noktalarla sınırlı kalmadı. İzmir’in en yüksek noktalarından biri olan Ödemiş’teki Bozdağ, bayram sabahında kayak merkezlerini aratmayan bir görünüme kavuştu. Bölgedeki hafif kar yağışı, yer yer zeminde tutunarak doğanın rengini tamamen değiştirdi. Öte yandan, kentin batı ucunda, denizle iç içe olan Karaburun’un sarp ve yüksek rakımlı tepelerinde de benzer doğa olayları kaydedildi. Yarımadanın uç noktalarında mavinin yanına eklenen beyaz doku, Ege sahil şeridinde nadir görülen bir doğa şölenine dönüştü.

Sahilde serinlik zirvelerde görsel şölen

Kentin sahil bandında ve merkez ilçelerinde yağış görülmezken, serin ve kapalı bir hava hakimiyetini sürdürdü. İzmirliler bayramlaşma trafiğinde ceketlerine sıkıca sarılırken, uzaklardan görünen karlı zirveler kentin panoramasını tamamen değiştirdi. Deniz seviyesinde bahar esintileri hissedilirken, sadece birkaç kilometre yukarıdaki dağ köylerinde kar yağışının devam etmesi, İzmir’in aynı gün içinde dört mevsimi bir arada yaşatan coğrafi zenginliğini bir kez daha kanıtladı. Meteorolojik verilere göre serin havanın bayram süresince etkisini koruması beklenirken, yükseklerdeki bu beyaz örtü bayramın ilk gününe damgasını vuran en önemli gelişme oldu.