Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta iç sahada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yeşil-kırmızılı ekip, yaşanan gelişmelerin ardından rotasını play-off üzerinden üst lige çıkmaya çevirdi. İzmir temsilcisi, özellikle taraftarı önünde sergilediği istikrarlı grafikle grubun en etkili iç saha takımı olarak öne çıktı.

Hedef şampiyonluktan play-off’a döndü

Sezonun ilk bölümünde liderlik koltuğuna kadar yükselen Karşıyaka, ilerleyen haftalarda yaşadığı kayıplarla zirve yarışında geriye düştü. Bahis cezaları sonrası kadroda yaşanan ayrılıkların takımı olumsuz etkilediği süreçte yeşil-kırmızılılar, doğrudan şampiyonluk hedefi yerine play-off hattından bir üst lige yükselmeyi öncelik haline getirdi.

İç sahada grubun zirvesinde

Deplasman maçlarında zaman zaman puan kayıpları yaşayan Karşıyaka, iç sahada ise bambaşka bir görüntü sergiledi. Taraftarı önünde oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 39 puanın 34’ünü topladı. Bu tabloyla Karşıyaka, lider Kütahyaspor’u geride bırakarak grubun en başarılı iç saha takımı konumuna yerleşti.

Hücumda etkili, savunmada dirençli

İç saha performansında yalnızca puan tablosuyla değil, gol istatistikleriyle de öne çıkan Karşıyaka, bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Kalesinde ise sadece 8 gol gören yeşil-kırmızılılar, 5 mücadelede rakiplerine gol fırsatı tanımadı. Hücum üretkenliği ile savunma direncini aynı anda sahaya yansıtan Karşıyaka, taraftar desteğini skora çevirmeyi başardı.

Sadece iki maçta takıldı

Bu sezon iç sahada yalnızca iki maçta puan bırakan Karşıyaka, ilk kaybını Eskişehir Anadolu karşısında golsüz beraberlikle yaşadı. Yeşil-kırmızılıların sahasındaki tek yenilgisi ise zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyan Kütahyaspor karşılaşmasında geldi. Karşıyaka, son dakikalarda yediği golle bu maçtan puansız ayrıldı.

Taraftar desteği belirleyici oldu

Karşıyaka’nın iç sahadaki başarılı grafiğinde taraftar desteği önemli rol oynadı. Sezon boyunca taraftarı önünde yüksek konsantrasyonla oynayan yeşil-kırmızılı ekip, iç saha maçlarını önemli bir avantaja dönüştürdü. İç sahada yakalanan bu istikrar, Karşıyaka’nın play-off hedefi doğrultusunda en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.