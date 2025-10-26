Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımının mücadele performansını değerlendirdi.

Arveladze, maçın özellikle başlangıç bölümünde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, "Sezon başından itibaren maçlarımız istediğimiz gibi başlamıyor. Özellikle ilk 10 dakikada gol yiyoruz ve takım olarak yeterince baskı kuramıyoruz. Kalecimizin performansı olmasaydı, bu maçtan puan çıkaramazdık. Ona teşekkür ediyorum. Kadromuz çok geniş değil ve bu durum zorluk yaratıyor. Beşiktaş ise kadro derinliği ve oyuncu kalitesiyle fark yaratıyor. Rafa Silva sahada olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi. Sonuçta bu maçta 1 puan aldık, uzun lig maratonunda her puan değerli" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş değerlendirmesi

Basın mensuplarının Beşiktaş hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Şota, rakibini övgüyle değerlendirdi: "Beşiktaş, tarihi, taraftarı ve kadrosuyla Süper Lig’in en prestijli ve kaliteli kulüplerinden biri. İnsanlar sanki uzun süredir şampiyon olamıyorlarmış gibi konuşuyor. Premier Lig’de Manchester United 15 yıl şampiyon olamadı ama kulüp değeri hâlâ çok yüksek. Futbol böyle bir oyun; biz birinciyi kutlarız ama ikinci ve üçüncüyü kimse istemez. Önemli olan takımınızın performansı ve uzun maratonda puan toplamak."