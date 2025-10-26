Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma, her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maç boyunca özellikle Beşiktaş’ın gol fırsatlarını değerlendiremeyişi öne çıktı.

Beşiktaş Erken öne geçti

Maçın 4. dakikasında Beşiktaş, hızlı bir atak sonucunda öne geçti. El Bilal Toure, rakiplerini geçerek sol kanattan ceza sahasına girdi ve Cerny’ye pasını aktardı. Cerny’nin uzak direkteki vuruşuna Cengiz dokundu ve top filelerle buluştu: 0-1.

Kasımpaşa’dan hızlı cevap

İlk yarının ilerleyen dakikalarında Kasımpaşa etkili bir oyun sergiledi. 31. dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltı Ersin’in başarılı kurtarışıyla sonuçsuz kaldı. Penaltı sonrası hızlı atağa çıkan Kasımpaşa, 32. dakikada Frimpong’un sol kanattan yaptığı ortaya Winck’in kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. 37. dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı ise VAR incelemesiyle iptal edildi.

Beşiktaş gol fırsatlarını değerlendiremedi

Maç boyunca Beşiktaş, birçok net pozisyonu değerlendiremedi. 26. dakikada Cerny’nin direkten dönen şutu, 56. dakikada Rıdvan’ın direkten dönen vuruşu ve 61. dakikada Toure’nin direğin yanından auta giden şutu, siyah-beyazlıların gol yollarındaki şanssızlığını öne çıkardı.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda önemli fırsatları değerlendiremezken, Kasımpaşa da evinde puan kaybını önleyerek ligdeki mücadelesine devam etti.