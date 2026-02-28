Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne yönelik gerçekleştirilen canlı yayın faaliyeti nedeniyle resen soruşturma başlattı. ANKA Haber Ajansı tarafından yapılan yayına ilişkin incelemeler sürerken, yayın talimatını verdiği belirtilen Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen’in adli sicilinde beş farklı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

“Basın ve ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez”

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, millî güvenliği ilgilendiren askerî tesislere ve güvenlik alanlarına dair görüntülerin yetkisiz paylaşımının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Söz konusu paylaşımın kamu düzeni ve devlet güvenliği üzerinde doğurabileceği sonuçlara dikkat çekilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve gelişmelerin paylaşılmaya devam edeceği bilgisine yer verildi.