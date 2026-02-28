ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bazı temsilciler, Beyaz Saray’ın askeri hamlelerini kısıtlayacak kritik bir adımı atmaya hazırlanıyor. Başkan Donald Trump’ın, Kongre’nin resmi onayı olmadan İran’a karşı askeri güç kullanmasının önüne geçmeyi hedefleyen yasa tasarısı, genel kurul gündemine taşınacak.

Demokratlar dün harekete geçmişti

Demokrat Kongre Üyesi Gregory Meeks tarafından yapılan açıklamada, savaş yetkilerini düzenleyen bu tasarı üzerindeki çalışmaların tamamlandığı ve oylama sürecinin başlatılacağı duyurulmuştu. Meeks, özellikle mevcut gerilim hattında bu yasal düzenlemenin hayati bir önem taşıdığına dikkat çekmişti.

Massie oylamayı zorlayacak

Sürecin en dikkat çekici figürlerinden biri olan Temsilci Thomas Massie, oylamayı zorlamak adına yeni bir hamle yapacağı ifade edildi. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Massie'nin Başkan Trump’ın olası İran operasyonlarını dizginlemek için harekete geçtiği ifade edildi.