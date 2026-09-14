Antalya'da yaşayan bir kadının sosyal medya fotoğrafını alarak müstehcen bir bedene monte eden ve kurbana gönderen sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararı istinafta bozulurken, yüksek mahkeme de bu kararda bir hukuka aykırılık bulmadı.

İlk mahkemeden tartışmalı beraat

Olay, Antalya'da meydana geldi. Mağdur kadın, Instagram hesabındaki yüz fotoğrafının izinsiz şekilde alınarak çıplak bir kadın vücuduna montajlandığını ve kendisine gönderildiğini fark etti. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından dava Antalya 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığın fiilinin kanunda açıkça suç olarak tanımlanmadığını öne sürerek beraat kararı verdi.

İstinaf kararı değiştirdi

Kararın ardından mağdur avukatı dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi duruşma açarak dosyayı yeniden inceledi. Bilirkişi raporlarında sanığın telefonunda montaj programları ile müstehcen fotoğraflar tespit edildi. Sanığın eylemini ikrar etmesi de dosyaya yansıdı.

Daire, eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 136'ncı maddesindeki "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yerel mahkemenin beraat kararı ortadan kalktı. Sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay kararı onadı

Sanık avukatları cezayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı ele alan Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Yargılama sürecinin kanuna uygun yürütüldüğünü ve delillerin eksiksiz toplandığını belirtti. İstinaf mahkemesinin kararında bir hukuka aykırılık bulunmadığı tescillendi. Verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası oy birliğiyle onandı.

