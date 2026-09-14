Son Mühür / Atakan Başpehlivan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, aralarında Fethullahçı Terör Örgütü'ne mensup firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunuduğu 20 kişiye yönelik zaman aşımının uygulanmayacağına yönelik kararını değerlendirerek, başta Zekeriya Öz olmak üzere çoğu FETÖ mensubunu militanın yüzlerce askeri personele mağduriyet yaşattığının altını çizdi.

Zekeriya Öz: Bu aparatlar yüzlerce askeri personeli mağdur etti

Bir döneme damga vuran ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki başarılı subaylara düzenlenen Ergenekon Kumpası'nda kamuoyunda tanınan FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz gibi isimlerin 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminin hazırlanmasında rol oynadıklarını belirten emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "FETÖ’nün tetikçiliğini yapan bu aparatlar, yüzlerce askerî personelin haksız yere tasfiye edilmesine, mağduriyet yaşamasına ve bazılarının hayatını kaybetmesine yol açmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin zemininin hazırlanmasında da rol oynamışlardır" diye konuştu.

"Vatana ihanetin bedelini ödemekten kaçamazlar"

Son olarak, FETÖ'ye mensup bu isimlerin Türkiye'nin karşısındaki en büyük milli güvenlik sorunlarından biri olduğuna işaret eden Bağcıoğlu, konuyla ilgili sözlerine şu ifadelerle sürdürdü: "Bu tetikçi aparatlar, bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en ciddi millî güvenlik sorunlarından biridir. Vatana ihanetin bedelini ödemekten kaçamazlar. Ellerindeki kanı asla temizleyemezler"