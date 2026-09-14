Son Mühür/Merve Turan- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve avukat Mehmet Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımları gündemin ortasına adeta bomba gibi düştü. Karşılıklı paylaşımlarla büyüyen polemikte Yıldırım, Dutlulu’ya yönelik çeşitli iddialarda bulundu. Başkan Dutlulu ise söz konusu suçlamaları reddederek hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Tartışmayı başlatan paylaşım

Tartışmanın fitilini ateşleyen ilk paylaşım Mehmet Yıldırım'ın “İyi misin ne zamandır seninle ilgilenemiyorum!? MASKİ’de bütçen kaldı mı? İyi boşalttınız mı kasayı? Yönetim kurulu başkanı olduğun şirketi ne zaman boşaltıyorsun? 480 milyon bütçen var ne de olsa. Onu da mı Özgür’e vereceksin? Sen komisyon alıyor musun bari?” paylaşımı oldu.

Dutlulu bu paylaşıma karşılık olarak her işin şeffaf ve devlet kontrolünde olduğunu belirterek "Bulamadın bir şey saçmalıyorsun şimdi dimi? Çok şükür her işimiz şeffaf her yaptığımız devletimizin kontrolünde. Bir kuruş haram kursağımdan geçmedi geçmez de. Varsa bir iddian söyle cevabını vereyim, yoksa yapacak mısın edecek misin diye yolsuzluk mu konuşulur" yanıtını verdi.

“Savcılığa taşıdım” dedi

Yıldırım, tartışmanın devamında iddialarını savcılığa taşıdığını belirterek “Merak etme tespit ettim çoktan taşıdım savcılığa” paylaşımında bulundu. Dutlulu ise Yıldırım’ın açıklamalarına sert ifadelerle karşılık verdi. “Muhalifin vasıfsızı da beni buldu” diyen Dutlulu, Yıldırım’ın hamlesini heyecanla beklediğini dile getirdi.

İki isim arasındaki tartışmada Yıldırım’ın “Eczacı mısınız, Özgür’e bağlılık mı eczacılık?” şeklindeki paylaşımını 'boş konuşma' olarak değerlendiren Dutlulu sözlerini 'hadi yat uyu, iyi geceler' olarak sonlandırdı.

FETÖ iddiasına sert yanıt

Ancak tartışma burada sonlanmadı. Yıldırım tartışmanın devamında Dutlulu’nun ailesine ilişkin FETÖ bağlantısı iddiasında bulundu. Dutlulu bu iddiaya adeta ateş püskürerek "Yalancı herif. Akhisar’da fetöye tahsis edilen arsa mı var? Yalan yanlış yaz geç dimi! Yatacak yerin yok ahlaksız. 'Adalet Bakanlığı' bu paylaşım sizi ilgilendiriyor, varsa aslı işlem yapın hakkımda yoksa bu adamdan şikayetçiyim" diye konuştu.

70 milyonluk proje iddiası

Tartışmanın ilerleyen bölümünde Yıldırım, Antalya Belediyesi ile ilgili bir proje ve 70 milyon liralık bir meclis kararına ilişkin iddiada bulundu. Yıldırım, Dutlulu’ya “70 milyonu hiç etmek için mi meclis kararı aldınız?” diye sordu.

Dutlulu ise bu paylaşımın ardından “Ahlaksız yalancı! Benim mi imzam var o belgenin altında” diyerek iddiayı reddetti ve Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek suç duyurusunda bulunmak istediğini belirtti.

İki taraf da hukuki süreç mesajı verdi

Polemikte Yıldırım, savcılıktan taleplerde bulunduğunu ve Dutlulu hakkında FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yıldırım ayrıca, kendisine yönelik ifadeler nedeniyle ayrıca iftira suçundan başvuruda bulunacağını açıkladı.

Dutlulu da Yıldırım’ın kendisine yönelik açıklamalarını “iftira” olarak nitelendirerek şikayetçi olduğunu belirtti. Dutlulu, “Benim de bu şahsın da hesapları incelensin. Gerçek ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.