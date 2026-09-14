Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde geniş çaplı bir mücadele başlatıldığını bildirdi. Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların şehirlerin güvenliği ve gençlerin geleceği için kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Okulların açıldığı gün düğmeye basıldı

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde operasyonların başlatıldığına dikkat çeken Bakan Gürlek, açıklamasında "Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarını başlattık." ifadelerini kullandı.

148 eş zamanlı operasyonda 2 bin 447 şüpheliye adli işlem

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara karışan 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"Sosyal medya üzerinden gençleri hedef alıyorlar"

Suç örgütlerinin finansman, lojistik ve insan kaynağını tamamen yok etmeyi hedeflediklerini belirten Gürlek, özellikle sosyal medya tehlikesine işaret etti. Suçun bir güç ve statü gibi gösterilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Gürlek, gençleri ağlarına düşürmeye çalışan yapılarla mücadelenin süreceğini belirtti.

Operasyonda görev alan yargı ve emniyet mensuplarına teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."