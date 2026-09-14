Son Mühür- İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkarak Libya’nın Misrata kentine gitmek üzere havalanan özel bir iş jeti, Misrata Havalimanı’na piste indiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi, uçuşlar durduruldu

Tolga Özbek’in aktardığı ilk bilgilere göre, uçakta olan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası havalimanındaki uçuş trafiği ise geçici olarak durduruldu.

Uçağın iş insanı Hamdi Akın’a ait olduğu öğrenildi

Kazaya karışan uçağın mülkiyetine dair detaylar da kesinleşmeye başladı. Gazeteci Ali Kınık’ın haberine göre; jetin iş insanı Hamdi Akın’ın şirketine ait olduğu tespit edildi.

Akın tarafından geçen yılın mayıs ayında filosuna katılan uçağın operasyonel işletmesini ise Bikini Jet firmasının yürüttüğü aktarıldı.

Resmi inceleme başlatıldı

Kaza kırımın kesin sebebi henüz açıklanmadı. Olayın olumsuz hava şartları, pist durumu ya da teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teknik incelemelerin ardından belli olacak.

Teknik rapor bekleniyor

Libya sivil havacılık yetkililerinin olay yerinde başlattığı soruşturma sürerken, kazaya ilişkin teknik raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

İzmir'de de yatırımları bulunuyor

Söz konusu uçağın, iş insanı Hamdi Akın tarafından geçtiğimiz mayıs ayında satın alındığı öğrenildi. Akın, İzmir’de organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda altyapı projesini yürüttü.

Kentteki İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı işleten TAV Holding’deki hisselerini 2017 yılında elinden çıkaran Hamdi Akın’a ait İbis Otel, Alsancak Limanı’nın karşısında faaliyetlerini devam ettiriyor.