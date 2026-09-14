Son Mühür- AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar, Yeni Parti Şnlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, Aydın milletvekili Bülent Tezcan ve İzmir milletvekili Yüksel Taşkın'ın Konya programında uğradıkları bir kafede ilgi görmemelerine dikkat çekti.

''Mahmut Tanal, Konya’da cafe ziyareti yapmış, Yeni Parti ekibini tanıtmış'' göndermesinde bulunan Tayyar,

''Gençler oralı değil, “nerden çıktı bu adam” modundalar.

Tanal ısrarlı, konuşması bitince gençlere yöneliyor:

“Sorusu olan var mı?”

Çıt yok.

Sokakla yeni yeni yüzleşiyorlar'' değerlendirmesinde bulunarak Yeni Parti'ye sokakta ilgi olmadığını savundu.

Tanal'dan jet kontra...



Tayyar'a yanıt gecikmedi. Mahmut Tanal,

''AKP milletvekilleri neden halkın karşısına çıkıp gençlerin karşısında açıkça soru almıyor?'' sözleriyle Tayyar'a seslenen Tanal,

''Biz Konya’da kafeye giriyoruz, gençlerin yanına oturuyoruz, kendimizi anlatıyoruz ve açıkça:

Sorusu olan var mı?

diye soruyoruz.

Kimseyi zorlamıyoruz. Kimseye “Bizi alkışlayın” demiyoruz.

Ama alkışlıyorlar…

Çünkü biz sokaktan korkmuyoruz.

Ama gençlerin neden suskun kaldığını da görmezden gelmiyoruz.

Türkiye’de insanlar düşüncesini açıkça söylediğinde başına ne geleceğini düşünmek zorunda kalıyorsa, asıl sorgulanması gereken gençler değil, bu korku iklimidir.

AKP milletvekilleri gece saatlerinde, haber vermeden bir kahvehaneye gidip gençlerin arasına karışabiliyor mu?

Gidip:

Ben AKP milletvekiliyim.

Bana istediğiniz soruyu sorun.

diyebiliyor mu?

Eleştiri geldiğinde gençleri suçlamadan, vatandaşı küçümsemeden, kameraların önünde cevap verebiliyor mu?

Biz yapıyoruz.

Çünkü siyaset Ankara’daki makam odalarında değil, milletin arasında yapılır.

Gençlerin “Nereden çıktı bu adam?” demesi bizi rahatsız etmez.

Çünkü biz gençlerin karşısına çıkmaya, kendimizi anlatmaya ve onların sorularını dinlemeye devam edeceğiz.

Şamil Bey, siz bizim Konya’da gençlerle konuşmamıza takılacağınıza,

AKP’nin yıllardır iktidarda olmasına rağmen gençlerin neden gelecek kaygısı yaşadığını anlatın.

Biz sokaktayız.

Korkmadan, çekinmeden, vatandaşın gözünün içine bakarak konuşuyoruz.

Siz de buyurun.

Kameralar olmadan, korumalar olmadan, kürsü olmadan gençlerin arasına girin.

O zaman kimin sokakla yüzleştiğini hep birlikte görürüz'' mesajı verdi.