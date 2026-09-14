Son Mühür- CHP Gençlik Kolları'nın emanet edildiği Berfin Karan'ın son tercihine yönelik tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

Temmuz ayının son günlerinde Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK'dan çıkan kararla Berfin Karan, CHP tarihinde gençlik kollarının emanet edildiği ilk kadın genel başkan olarak atanmıştı.

Karan, boş bulunan Halkçı Liseliler Genel Başkanlığı görevine Kadir Mermer'in atandığı gösteren karara imza attı.

O mesajlara tepki var...

Halkçı Liseliler Genel Başkanlığı görevine getirilen Kadir Berber'in, CHP'deki parti içi iktidar savaşının yaşandığı süreçte Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik söylediği küfürlü ima içeren bir söz, parti içinde tartışmaları de beraberinde getirdi.



Atama kararına tepki gösterenlerin sosyal medyada,

''Skandal! Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden, Kılıçdaroğlu düşmanı bir şahsiyeti Halkçı liseliler başkanı olarak atamışlar. Gençlik Kolları başkanı Berfin Karan derhal istifa etmelidir.''

''Bunlar kime hizmet ediyor? Bu nasıl atama?''

''Bu durumu kabullenmemiz beklenemez, derhal gereği yapılmalı. Genel Baskanıma küfür edenler görevden alınmalı.'' sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Turan Taşkın Özer'i akıllara getirdi...



Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik küfürlü sözleri olan birinin partide görev alması akıllara, Kılıçdaroğlu'na yönelik küfürlü sözlerine rağmen Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak atanan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'i getirdi.



Parti içinde değişim tartışmalarının başladığı süreçte Ekrem İmamoğlu'n çok yakın bir isim olan Turan Taşkın Özer'in Kılıçdaroğlu'na küfrettiği ortaya çıkmış, Özer'in sonrası YDK Başkanlığına getirilmesi parti içinde Kılıçdaroğlu'na gönül verenlerin sert tepkisine neden olmuştu.

Mutlak butlan kararı sonrası koltuğa dönüş yapan Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç etmek için düğmeye bastığı ilk isimler arasında Turan Taşkın da yer almış, Özer, Yeni Parti kuruluş sürecinde partiden istifa ederek Yeni Parti saflarına katılmıştı.