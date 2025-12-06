Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen SivilFest: Sosyal Etki ve Gönüllülük Festivali, kapılarını açarak sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getirdi. 104 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla başlayan festival, proje geliştirme atölyelerinden sosyal etki paylaşımlarına kadar uzanan zengin bir programla devam edecek. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sivil toplumun üzerindeki baskılara rağmen, “Gönüllülüğün küçük iyilikleri büyük bir dönüşüme dönüştüren gücüne duyduğumuz inançla bu merkezleri yaşatmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Gönüllüler gününde anlamlı buluşma

Karşıyaka Belediyesi ve Social Business Global iş birliğiyle, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen SivilFest, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde başladı. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında başlayan etkinlik, üç gün boyunca STK'ları, gençleri, gönüllüleri ve sosyal etki alanındaki tüm paydaşları kapsamlı bir programla buluşturuyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliği yaptığı açılışa; İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Himmet Uygun, hangel.org kurucusu ve sosyal girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Karşıyaka Belediye Orkestrası'nın dinletisiyle başlarken, Yerleşke Sorumlusu Saadet Uylaş festival programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Başkan Ünsal: "Sivil toplum bir toplumun kalbidir"

Açılış konuşmasında duygularını dile getiren Başkan Yıldız Ünsal, geçmişte bir eğitim vakfında yöneticilik yaptığını hatırlatarak sivil toplumun önemini çok iyi bildiğini belirtti. Ünsal, gönüllülük temasını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gönüllülük, bir toplumun kalbinin ne kadar güçlü attığını gösteren en saf, en samimi davranıştır. İşte sivil toplum dediğimiz güç tam da budur; küçük iyilikleri büyük bir dönüşüme çevirmektir. Sancar Maruflu'nun adını taşıyan bu yerleşke, gönüllülüğün kalbi oldu ve bugün o kalp yeniden, çok daha güçlü bir şekilde atıyor."

Başkan Ünsal, konuşmasının devamında sivil toplum kuruluşlarını destekleme kararlılıklarını dile getirdi: “Birlikte üreten, birlikte başaran ve kimseyi geride bırakmayan bir Karşıyaka için el ele verelim.” diyerek, yerleşkeyi yaşatma sürecinde karşılaşılan zorluklara ve denetimlere rağmen mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Himmet Uygun ise sivil toplumun "milletin sinir uçları" ve "demokrasinin nefes aldığı bir alan" olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dopdolu eğitim ve işbirliği programı

Festivale sundukları destek nedeniyle Himmet Uygun ve sosyal girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel adına olanakları kısıtlı öğrenciler için bağışta bulunulurken, Başkan Ünsal tarafından kendilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

104 STK'nın katıldığı festival, katılımcılara yönelik geniş kapsamlı ve ücretsiz eğitimler sunuyor. Programda; proje yazım teknikleri, gönüllülük yönetimi, gelir modeli oluşturma ve dijital araçların etkin kullanımı gibi kritik başlıklarda uzman eğitmenler ve STK profesyonelleri yer alıyor. Katılımcılar, aynı zamanda alandaki STK stantlarını ziyaret ederek kuruluşların çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

Festival, 6 Aralık Cumartesi günü (Bugün), Google, hangeI, Canva, Microsoft gibi teknoloji devlerinin desteğiyle düzenlenen Canva Nonprofit, Google Nonprofit ve Help Steps eğitimleri; sosyal etki odaklı oturumlar ve gönüllülük etkinlikleriyle devam edecek. Program, 7 Aralık Pazartesi gününe kadar tüm eğitim ve stant alanlarının ücretsiz ziyaretiyle sona erecek.