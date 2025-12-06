Son Mühür/ Seçil Ünlü- Buca Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen “Paylaştıkça Güzel” projesi, ilçede güçlü bir dayanışma kültürünün ve örnek bir iyilik hareketinin temelini oluşturdu. Bu sosyal sorumluluk girişimi sayesinde, günümüze kadar toplam 1.120 ihtiyaç sahibi aileye destek ulaştırıldı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin felsefesini açıklarken, “Bizim yönetim anlayışımızın temelinde dayanışma ve komşuluk hukuku yatıyor” sözleriyle projenin önemini vurguladı.

Proje detayları ve etkin bağış noktaları

Buca Belediyesi’nin, halk arasında yardımlaşma kültürünü pekiştirmek ve kullanılmayan ancak iyi durumda olan kıyafet, eşya ve oyuncakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak amacıyla başlattığı “Paylaştıkça Güzel” projesi kesintisiz olarak devam ediyor.

Vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği altı farklı noktada giysi kumbaraları konumlandırıldı:

Aydoğdu Mahallesi (OYAK 2 Sitesi önü)

Yenigün Mahallesi muhtarlık binası önü

Yıldız Mahallesi 242/27 Sokak

Efeler Mahallesi Yörük Ali Efe Parkı

Bucakoop Meydanı

Bucakoop Mahallesi 1413 Sokak

İlçe sakinleri bu kumbaralara; iyi durumdaki kıyafetlerini, ayakkabılarını ve oyuncaklarını rahatlıkla bağışlayabiliyor.

Hijyen standartlarında hazırlık ve dağıtım

Bağışlanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine en iyi koşullarda ulaştırılması için titiz bir hazırlık süreci izleniyor. Kumbaralarda toplanan giysiler, öncelikle yıkanıp ütülenerek hijyenik hale getiriliyor. Ardından, hedef kitleye uygun şekilde beden ve yaş gruplarına göre ayrılıp paketleniyor.

Oyuncaklar ise, özellikle çocuk sağlığı gözetilerek hijyen kurallarına uygun biçimde temizleniyor ve kullanıma hazır hale getirilerek paketleniyor. Projenin başlangıcından bu yana geçen sürede, ihtiyaç sahiplerine toplam 5.400 parça ürün dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, bu da projenin ulaştığı yardım hacmini gösteriyor.