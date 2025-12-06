Son Mühür / DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir’de esnafın artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Uygur, düzenlemenin mevcut haliyle ciddi kaygılar yarattığını söyledi. Götürü usulde vergilendirilen küçük esnafın doğrudan gerçek usule geçirilmesinin, gerekli hazırlık ve altyapı oluşturulmadan yapılmasının binlerce işletmeyi zor durumda bırakabileceğine dikkat çeken Uygur, bunun özellikle İzmir’in birçok ilçesinde esnafın sırtına ağır bir maliyet bindireceğini ifade etti.

‘Esnafın sırtına ağır maliyet bindirir’

“İzmir’de esnafımızın yıllardır artan maliyetler, daralan piyasa ve ekonomik belirsizlikler karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergi düzenlemesinin ortaya çıkardığı kaygıları yakından takip ediyoruz” sözleriyle açıklamalarına başlayan Başkan Uygur, “Götürü usulde vergilendirilen küçük esnafın bir anda gerçek usule geçirilmesi; hazırlık süreci tamamlanmamış, mali yükümlülükler netleştirilmemiş ve esnafın buna uyum sağlayacak zemini oluşturulmamışken, binlerce işletmeyi ciddi bir çıkmaza sürükleyebilir. Bu düzenlemenin İzmir’in birçok ilçesinde esnafın sırtına ağır bir maliyet bindireceği açıktır” dedi.

‘Esnafımızın yanında olacağız’

Vatandaşa yük değil, nefes aldıracak çözümler gerektiği noktasında çağrıda bulunan İl Başkanı Uygur, “Ekonomik krizin en çok vurduğu kesim olan esnafı korumak yerine, ani bir düzenlemeyle daha da zor durumda bırakmak kabul edilebilir değildir. Bu nedenle çağrımız nettir: Yeni vergi düzenlemesi mutlaka kademeli geçişle uygulanmalı, esnafımıza uyum süresi tanınmalı ve düzenleme sosyal taraflarla istişare edilerek revize edilmelidir. Genel Başkanımız Ali Babacan da “Geçiş için uygun bir zaman değil. Önce esnafın işleri düzelsin. Bir gün geçilir ama o gün bugün değil” uyarısı önemli. DEVA Partisi olarak; İzmir esnafının yanında olmaya, adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen kurulması için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.