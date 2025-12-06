Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, noterlerin de hususi damgalı (yeşil) pasaport hakkından yararlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunduğunu açıkladı. Kılıç, noterlerin üstlendikleri büyük sorumluluklara rağmen bu haktan yararlanamamasının ciddi bir eşitsizlik olduğunu vurguladı.

Noterliğin, devlet ile vatandaş arasındaki hukuk güvenliğini sağlayan en temel kamu hizmetlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Hukukçu kimlikleri ve üstlendikleri ağır sorumluluklara rağmen; avukatlar ve pek çok devlet memuru hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilirken noterlerin bu haktan yararlanamaması, önemli bir eşitsizliktir. Bu durum aynı zamanda mesleğin saygınlığıyla da bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifiyle noterlerin de kamu güvenine ve mesleğin niteliğine uygun şekilde yeşil pasaport hakkına kavuşmasının hedeflendiğini belirten Kılıç, düzenlemenin uluslararası işlemler, mesleki temaslar ve eğitim faaliyetleri açısından da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.