Son Mühür- YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan çalkantılar ve şüpheli fon işlemlerine ilişkin partisinin Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Piyasa değerleri ekonomik gerçeklerden tamamen kopmuş hisseler ve büyüklüğü 10 milyar doları bulan şüpheli fonlar üzerinden sert eleştirilerde bulunan Özlale, kamu otoritesinin ağır bir denetim zaafı içinde olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK uyarısının üzerinden 10 ay geçmesine rağmen somut adım atılmamasını sorgulayan Özlale, "Gelinen bu tabloda her aşamada kamu kurumlarının izni, gözetimi ve maalesef sessizliği vardır. Kimler çıkışını tamamlasın diye zaman kazanıldı?" diyerek oluşan zararın vergi mükellefine yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

Son Mühür sordu, Özlale yanıtladı: "Sorun kriz değil, yapısal bir hastalık"

Basın toplantısının ardından Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, Özlale’ye kritik iki soru yöneltti: “Yatırımcıların 'bu ülkede kurallar güvende' diyebileceği ekonomi programınız nedir? Ayrıca Sayın Şimşek’in rakam vermediği emekli ve memur zamları konusunda nasıl bir ölçüm esas alınmalı?”

Ataseven Yüzer'in sorularını yanıtlayan Özlale, Türkiye’nin bir krizden öte uzun süren bir "yapısal hastalıkla" mücadele ettiğini vurguladı. YENİ Parti'nin ekonomi programının hazır olduğunu, Genel Başkan Özgür Özel ile çıkılan Anadolu turlarında iş insanları, yatırımcılar ve emekçilerle buluşarak son halinin verildiğini ifade eden Özlale, vizyon ve kadro açısından tüm sorunları çözecek güçte olduklarını söyledi.

"İki taraf da mağdursa tek sorumlu iktidardır"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücretler ve yaşam koşulları konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındığını belirten Özlale, piyasadaki tıkanıklığı şu sözlerle özetledi:

"Bugün Türkiye'de iş dünyası yüksek maaşlardan, emekçiler ise geçinememekten dert yanıyorsa bunun tek sorumlusu AK Parti'nin uyguladığı çarpık ekonomi programıdır. Aradan üç yıl geçmesine rağmen enflasyon düşmüyor, makroekonomik göstergelerde iyileşme sağlanamıyorsa ve bütçe faiz harcamaları sürekli katlanıyorsa bu programın artık ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır."

Yabancı yatırımcı 25 yıl sonra eksiye düştü

Konuşmasında yabancı yatırımcı güveninin tamamen zedelendiğine dikkat çeken YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye’de 25 yıldan bu yana ilk defa yabancı yatırımcı oranının eksiye düştüğünü hatırlattı.

Devlet kurumlarını sarıp sarmalayan düzensizliği "bürokratik oligarşi" olarak tanımlayan Özlale, sınırlı sayıda kamu görevlisinin finans piyasalarındaki çalkantılarda olduğu gibi birçok alanda sorumluluk taşıdığını ve faturanın millete kesildiğini belirtti. Özlale, sandık geldiğinde YENİ Parti’nin kadroları ve çözümleriyle bu tablodan çıkışı sağlayacağını ilan etti.