Bornova Atatürk Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, 61 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın, Bornova merkeze gitmek isteyen bir kadın yolcuyu aracına aldı. Seyir halindeyken dikiz aynasından yolcunun ağrı çektiğini ve fenalaştığını fark eden Yalçın, kadının sol kolunu ve parmaklarını hissetmediğini belirtmesi üzerine aracını hemen karakolun önüne çekti. El frenini çekip dörtlüleri yakan Yalçın, parmakları kilitlenen kadının başından aşağı, yüzüne ve ellerine su dökerek ilk müdahalede bulundu. Yolcunun acilen hastaneye gitmek istemesi üzerine yeniden direksiyona geçti.

Polis ekipleri siren açarak taksiye eskortluk etti

Trafikte ilerlerken polislerden yardım istediğini belirten Yalçın, "Yaklaşık 50 metre ileride polis ekiplerini gördüm. Yoğun trafikte dörtlü flaşörlerim yanık halde, sürekli korna çalarak yanlarına yaklaştım. Kendilerinden camlarını açmalarını rica ettim ve aracımda kalp krizi geçiren bir yolcu bulunduğunu söyleyerek bana yol açmalarını istedim. Sağ olsunlar, derhal sirenlerini açarak hastaneye kadar bana eşlik ettiler ve trafiği açtılar. Bu durum bana çok büyük bir zaman kazandırdı. Tüm araçlar, hatta belediye otobüsleri bile kenara çekildi ve kırmızı ışıkta geçiş önceliği sağladılar" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye ulaştırılan kadın sedyedeyken dahi taksi ücretini ödemek istedi"

Acil servise vardıklarında sağlık personellerinin hızla müdahale ettiğini aktaran Mehmet Emin Yalçın, "Hastanenin acil servisine varır varmaz sağlık görevlilerine işaret ederek hastanın kriz geçirdiğini bildirdim. Sağlık personeli hemen tekerlekli sandalyeyle koşarak geldi. Hasta sedyeye alınırken taksi ücretini vermek istedi. Ben de paranın hiç önemli olmadığını, önceliğin kendi sağlığı olduğunu söyleyerek içeri girmesini istedim. Hastayı acil servise teslim ettikten sonra güvenlik görevlilerine taksici olduğumu, yolcuyu yoldan aldığımı söyleyerek iletişim bilgilerimi ve plakamı verdim" diye konuştu.

Gece saatlerinde hastanın eşinin kendisini aradığını söyleyen Yalçın, "Güvenlik görevlileri durumu gece saatlerinde hastanın eşine bildirmişler. Saat 22.00 sularında hastanın eşi beni arayarak büyük bir minnetle teşekkür etti. Taksi ücretini istemememe rağmen eşi, bunun emeğimin karşılığı olduğunu söyleyerek ücreti sonradan gönderdi. Hastanın eşi, eşine serum bağlandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Bu haberi alınca çok sevindim. Bütün gün aklım ondaydı, durumunun ne olduğunu düşünmüştüm. İşim gereği hastaneden ayrılmak zorunda kalsam da vicdanen rahatladım. Bir insanın hayatına dokunmanın verdiği hissi anlatmak kelimelerle mümkün değil, mutluluktan gözlerimden yaşlar süzüldü" dedi.

İzmir Şoförler Odası Başkanı Erkan Özkan'dan plaket ve ödül

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da sürücü Mehmet Emin Yalçın'ı makamında ağırlayıp ödüllendirdi. Özkan, "İzmir'den tüm Türkiye'ye güzel bir örnek, güzel bir mesaj. Taksicilerin son günlerde, son zamanlarda hep eleştirildiği, yerildiği bir dönemde esnaf kardeşimizin, arkadaşımızın vatandaşlık görevini hiç tereddütsüz yerine getirmesi bizleri mutlu etti. Bir hayata dokunması, belki o anda fark etmeseydi hasta vatandaş orada kalp krizi geçirebilirdi. Onu suyla, eline damarlarına bir masaj faydası dokunmuşsa ne mutlu kendisine. Biz de bununla iftihar ediyoruz. İzmir'de işte taksiciliğin tabii ki her sektörün içerisinde olumsuzluklar olabildiği gibi İzmir taksiciliği tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar" diyerek teşekkürlerini sundu.