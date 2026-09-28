Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eylül ayı meclis toplantısında 2022 ve 2026 dönemi 53. Yazılım Komitesi ve Sanayide Dijitalleşme Çalışma Grubu faaliyet sunumu gerçekleştirildi. Yazılım Sanayi Komitesi adına sunum yapan EBSO Yazılım Komitesi Meclis Üyesi ve Sanayide Dijitalleşme Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ahmet Özken, yazılım ve bilişim hizmetlerini başka şehirlerden ya da yurt dışından almak yerine İzmir’deki üyelerden almaları konusunda sanayicilere seslendi.

Komite olarak yazılım ve teknoloji üreten firmalara yönelik bir anket çalışması yaptıklarının altını çizen Özken, “Ankete katılan firmalarımızın yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 100 oranında ihracat odaklı çalıştıklarını ve endüstriyel otomasyon ile yapay zekâ tabanlı çözümler ürettiklerini tespit ettik. Üyelerimiz veri toplama, üretim planlama ve kestirimci bakım gibi birçok alanda yerli yazılımlar geliştiriyor” dedi.

“İş birliği protokolü imzaladık”

“Komitemizdeki firmaların en büyük sıkıntılarından biri nitelikli istihdamı koruyabilmek” mesajı veren Özken, “Yazılımcı ve bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız yurt dışından uzaktan çalışma teklifleri alıyor ve bu durum sektör genelinde ciddi bir istihdam sıkıntısına yol açıyor. Sektördeki yetişmiş personel ve kavram eksikliğini gidermek adına Bilişim Teknolojileri Derneği ile birlikte Yaşar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Üniversitelerin bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi ilgili bölümlerindeki ders içeriğinin sektöre entegre edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“141 firmanın tanınmasını istiyoruz”

Son olarak İzmirli sanayiciye yerli yazılım çağrısı yapan Dr. Özken, “Komitemizde temsil ettiğimiz 141 firmanın İzmir’deki sanayiciler tarafından tanınmasını istiyoruz. Sanayicilerimizin yazılım ve bilişim hizmetlerini başka şehirlerden ya da yurt dışından almak yerine İzmir’deki kendi üyelerimizden temin etmelerini teşvik ediyoruz” diye konuştu.