Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz mayıs ayında aldığı kararla belediye otoparklarının sadece İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyelerine ücretsiz yapılması, kentteki diğer basın mensuplarınca tepkilere neden olmuştu. Sayıştay’ın ‘kamu zararı’ uyarısı üzerine 2025 yılının kasım ayında iptal edilen ‘ücretsiz otopark’ hakkı, mayıs meclisinde alınan kararla yeniden getirilmiş fakat imkan sadece İGC üyesi gazetecilerle sınırlandırılmıştı. İGC çatısı altında yürütülen uygulama İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, RTÜK yetkilileri ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) üyeleri ile serbest çalışan gazetecileri dışarıda bırakması nedeniyle ‘mesleki ayrımcılık’ eleştirilerine yol açtığını Son Mühür gündeme getirmişti.

Düzenleme komisyonlarda incelenecek

Bugün gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı toplantısına gazetecilerin otopark hakkında yönelik yeni bir düzenleme geldi. Toplantıya gelen önergede T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen geçerli Trafik Basın Kartı sahibi tüm basın mensuplarının, herhangi bir kurum veya meslek kuruluşuna üyelik şartı aranmaksızın, söz konusu otopark kullanım hakkından faydalanmasını sağlayacak şekilde genişletilmesi hususunun görüşüldü. Meclis üyelerinin değerlendirilmesine sunulan önerge oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Trafik Basın Kartı sahibi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyelerinin Belediyemize ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılmasına yönelik alınan Belediye Meclisimizin 11/05/2026 tarihli ve 04.550 sayılı Kararının kapsamının; hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri gözetilmek suretiyle, basın mensuplarının yalnızca görevleri kapsamında olmak üzere ve belirli bir süreyle otopark kullanımından yararlanabilecekleri şekilde yeniden düzenlenmesi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen geçerli Trafik Basın Kartı sahibi tüm basın mensuplarının, herhangi bir kurum veya meslek kuruluşuna üyelik şartı aranmaksızın, söz konusu otopark kullanım hakkından faydalanmasını sağlayacak şekilde genişletilmesi hususunun görüşülmesi. (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai.Bşk.E.3165093)