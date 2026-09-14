Ege'nin kalbi İzmir'de kira ve mutfak masraflarıyla baş etmeye çalışan emekli kesimi, yeni yılda bütçelerini nasıl denkleştireceklerinin yollarını arıyor. Herkesin aklındaki ortak soru işaretlerini giderecek ilk somut tablo yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Uzmanların mevcut ekonomik gidişat üzerinden yaptığı projeksiyonlar, yeni yılın ilk yarısında yaşanacaklara ışık tutuyor.

Maaşlara Zam Değil Fark Yansıyacak

Ocak ayı geldiğinde emeklilerin hesabına yatacak paranın niteliğine dikkat çeken Özgür Erdursun, bunun kesinlikle bir zam olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ile 29 arasında kapanacağı beklentisiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,5 oranında enflasyon farkı çıkıyor. Memur emeklilerinde bu oran yüzde 7,5'te kalıyor. İzmir'in sokaklarında her gün artan hayat pahalılığı karşısında, verilen bu oranlar sadece geçmiş ayların erimesini kapatmayı hedefliyor.

26 Bin Lira Barajı Aşılmayacak

Ay sonunu 23 bin 552 lirayla getirmeye çalışanların gözü kulağı taban aylıklardaydı. Yüzde 9,5'lik yasal artış uygulandığında en düşük maaşın 25 bin 800 lira seviyelerine çıkacağı, zorlasa bile 26 bin lirayı geçemeyeceği belirtiliyor. Ceplere yansıyacak maksimum artış 2 bin 500 lira civarında dolanacak. Beklenen intibak düzenlemesi ise şimdilik başka bir bahara kaldı.

Gözler Temmuz 2027'deki Seçim Hamlesine Çevrildi

Erdursun'un altını çizdiği en can alıcı nokta, alım gücünün ancak Temmuz 2027'de iyileşebileceği yönünde. İzmirli bir emekli enflasyon farkıyla sadece kaybettiğini geri alırken, asıl rahatlamayı seçimlerin yaklaşacağı yaz aylarında hissedebilir. Refah payı veya seyyanen artış gibi ciddi formüllerin Temmuz ayına saklandığı dile getiriliyor.