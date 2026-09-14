Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı birleşimi öncesinde, kentin yerel yönetim kulislerini hareketlendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekli buluşmada, CHP’li bazı ilçe belediye başkanları bir araya geldi. Gaziemir’deki organizasyona Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın katıldı.

Ana gündem: İl başkanlığı ile iletişim kopukluğu

Edinilen bilgilere göre, yemekli toplantının ana gündem maddesini il yönetimi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan koordinasyon eksikliği oluşturdu. Belediye başkanlarının uzun süredir rahatsızlık duyduğu konuları masaya yatırdığı belirtilirken; YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ilçe belediye başkanlarıyla kurduğu iletişim dili ve koordinasyon süreçlerindeki aksaklıkların toplantıda detaylıca değerlendirildiği iddia edildi.

Meclis ve grup toplantısı öncesi zamanlama dikkati çekti

Zirvenin zamanlaması ise parti kulislerinde dikkat çeken en önemli detay oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde, ilçe belediye başkanlarının İl Başkanı Güç'ün başkanlığında yapılacak basına kapalı grup toplantısına katılması bekleniyordu. Ancak belediye başkanlarının, genel grup buluşmasından hemen önce kendi aralarında böyle kritik bir zirve gerçekleştirmesi, il yönetimine yönelik "ortak tavır ve mesaj" olarak yorumlandı.