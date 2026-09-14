Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir iş dünyasının yakından takip ettiği Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın katkılarıyla inşa ettiği Alsancak'ın simge lokasyonlarından olacak EBSO Business Center'ın açılış töreni kent protokolünün önde gelen isimlerinin yoğun katılımyla gerçekleşti.

İbrahim Gökçüoğlu: Yeni binanın sanayimize soluk getirmesini diliyorum

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Adem Özmen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ve İZSİAD Başkanı Alaattin Yüksel'in katılım gösterdiği açılışta ilk konuşmayı gerçekleştiren Ege Bölgesi Sanayi Odası EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, "Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı Türkiye'nin öncüleri yapann kadrolar bu binada hizmet verdi. Bu bina benim içinde unutulmaz anılarla dolu. Sorumluluk alan bütün arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. EBSO olarak bu bina ile kente büyük bir katkı yaptığımızı düşünüyorum. Binamız iş dünyası ile kamu arasında köprü olmaya devam edecek. Burada daha nice başarılara imza atılmasını ve sanayimize yeni bir soluk getirmesini diliyorum" dedi.

Ender Yorgancılar: OSB'lere çok önem vermemiz gerekiyor

İzmir'deki bütün odalarla işbirliği içinde hareket ettiklerini söyleyen ve OSB'lere önem verilmesi gerektiğini altını çizen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "İki ayda iki açılış yaptık. Bu başkanlık sürecinde kentteki tüm oda başkanlarıyla uyum içinde çalışmamızın sonucunda bu başarıları hep birlikte inşa etti. Biz İzmir'deki çıtayı, tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde yükselttik. Bizi en çok oyalan kısım temeli oldu, bu süre zarfında elimizden geleni yaptık. Binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sanayinin gelişmesi için 20'ye yakın OSB kurduk. Bu açıdan OSB'ler bizim açımızdan çok önemli, iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. OSB'lere çok önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cemil Tugay: İzmir'e değer katan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum

Son olarak kürsüden kentin sanayi potansiyeli üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu tür açılışlarda kalkınmanın sanayi ile ilişkisini tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 1974'te yapılan bu bina uzun yıllar çok önemli buluşmalara ev sahipliği yaptı. Bu bina 30 Ekim depreminde ağır hasar aldığı için dönüşüme girmiştir.

Çok kısa zamanda gerçekten zor bir zeminde bu binanın tamamlanması herkesin takdirini kazandırmıştır. EBSO'nun, İzmir için ne kadar önemli bir kurum olduğunu biliyoruz. Bugün 6 bin sanayiciyi bünyesinde barındıran EBSO çok önemli bir kurumdur. Dünyada sanayi anlayışı çok hızlı değişiyor, İzmir'in bu dönüşüm parçası olmasını istiyoruz. İzBB olarak biz sanayicimizi istihdamımızı yaratan yol arkadaşları olarak görüyoruz. Geçmişten bugüne EBSO'ya ve İzmir'e değer katan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum"