Menderes Belediye Meclisi’nin 14 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda, Tekeli Mahallesi 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için önemli bir karar verildi. Mecliste görüşülen maddeye göre; sağlık merkezinin bulunduğu taşınmazın belediyeye ait olduğu ve yeni bir ASM yapılabilmesi için iki yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bina yıkım önerisi

Mecliste görüşülen maddeye göre; Tekeli Mahallesi 318 ada 1 parselde bulunan ve toplam 4 bin 181 metrekare yüzölçümüne sahip olan taşınmaz Menderes Belediyesi’ne ait.

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 7 Eylül 2026 tarihli yazısında, mevcut bina için Deprem Performans Analizi (DPA) gerçekleştirildiği ve analiz sonucunda binanın yıkılmasının önerildiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bölgede sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için mevcut binanın yıkımına ve yerine yeni bir ASM yapılmasını planladığını açıkladı.

Karara ilişkin meclis önerge maddesi şöyle:

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 07.09.2026 tarih ve E-47499656-769-327861597 sayılı yazısı. İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü' nün ilgi yazısı ile; İlçemiz, Tekeli Mahallesi, 318 ada, 1 parselde kayıtlı 4.181,00 m² yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Menderes 4 Nolu Tekeli Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verilmekte olup, mevcut bina için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Deprem Performans Analizi (DPA) yapılması ve yıkılması önerilir sonucu çıkması sebebiyle kamu yararı gözetilerek vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımının sekteye uğramaması için binanın yıkılarak yeniden Aile Sağlığı Merkezi yapılması planlanmakta denmekte olup söz konusu taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje hizmet çalışmalarına başlanabilmesi ve İmar Kanunu 26. maddesine göre İnşaat ruhsatı müraacatı yapabilmesi adına 2 yıllık ön tahsis yapılması talep edilmektedir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Ön ve Kesin Tahsis Süresi 6. Maddesi; (1) Kamu idareleri, üzerinde tesis yapılması plânlanan ve tahsis talebinde bulunulan taşınmazları, talepte bulunan kamu idarelerine, tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/ bina inşaatına başlanması amacıyla iki yıla kadar ön tahsis yapabilirler. Adına ön tahsis yapılan kamu idaresi tarafından, ön tahsis süresi içerisinde bu iş/işlemlerin yapılması ve buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsis, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülür. Ancak, tahsise konu taşınmazın aynen kullanılmak üzere tahsisi durumunda ön tahsis işlemi yapılmaksızın doğrudan kesin tahsis işlemi yapılabilir." Denilmektedir. İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü' nün ilgi yazısına istinaden; İlçemiz, Tekeli Mahallesi, 318 ada, 1 parselde kayıtlı 4.181,00 m² yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘‘Belediyenin Yetki ve İmtiyazları’’ bölümünde 15/h maddesi aynı kanunun ‘‘ Meclisin Görev ve Yetkileri” Bölümünün 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı Bölümün 75/d maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi bendi gereğince maddesine göre Sağlık Bakanlığı adına ilgili hüküm ve söz konusu kanun maddeleri gereğince 2 (iki) yıl süreli ön tahsisi hususunun görüşülmesi. (Gelirler Md E-164381



