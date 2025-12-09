İzmir basınının “usta” isimlerinden Müslüm Karaaslan, Kandemir Medya Genel Koordinatörü oldu. Yaklaşık 30 yılı aşan birikimiyle kentin medya tarihinde güçlü bir iz bırakan Karaaslan, muhabirlikten haber müdürlüğüne, basın danışmanlığından televizyon programcılığına uzanan geniş kariyeriyle bugüne kadar pek çok başarıya imza attı. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Karaaslan, Hürriyet, Yeni Asır, Haber Ekspres ve Ege Telgraf gibi önemli kurumlarda görev aldı; yerel ve ulusal yarışmalarda kazandığı çok sayıda ödülle adından söz ettirdi. Son olarak Karabağlar Belediyesi’ndeki basın danışmanlığından emekli olan Karaaslan, EGE TV’de yürüttüğü haber müdürlüğü görevinin ardından şimdi Kandemir Medya Grubu çatısı altında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Müslüm Karaaslan kimdir?

1973 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi “Gazetecilik” Bölümü (1996) ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” Bölümü’nden (2017) mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine okul yıllarında Ege Ajans’ta başladı. Ardından Konak Haber ve Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi’nde muhabir olarak çalıştı. 1996 yılında Hürriyet ve Yeni Asır gazetelerinde muhabirlik görevini sürdürdü. 2001 yılında kurulan Haber Ekspres gazetesinin çekirdek kadrosunda yer aldı. Uzun süre de bu kurumda çalıştı. Ardından Ege Telgraf gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.

Başta milletvekilleri, belediye başkanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları olmak üzere pek çok alanda “Basın Danışmanı” olarak çalışan Müslüm Karaaslan, 2004 yılında “İzmir Haber Ajans” adlı şirketi kurdu ve bünyesinde “Kamuoyu” adında gazete çıkardı. Bunun dışında Egetürk televizyonunda da bir dönem, “Müslüm Karaaslan’la Kamuoyu” adlı programı gerçekleştirdi.

Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecisi Ödülü’nü iki kez kazanan Karaaslan’ın yerel ve ulusal yarışmalarda 40 civarında ödülü bulunuyor. Aynı zamanda Sürekli Basın Kartı sahibi olan Karaaslan, son olarak Karabağlar Belediyesi’nde Basın Danışmanlığı görevinden emekli olduktan sonra EGE TV’de bir süre “Haber Müdürü” olarak görev yaptı Karaaslan, aynı zamanda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı Üyesi. Müslüm Karaaslan’ın “Son Ay Tutulması” (Şiir) ve “Nerede Haber Orada Biz” (Anı) adlı yayınlanmış iki kitabı bulunmakta.