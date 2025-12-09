İzmir’in Konak ilçesinde bir dairede yapılan ilaçlama sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın ölümüne ilişkin kritik Adli Tıp raporu soruşturma dosyasına girdi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun hazırladığı mütalaada, bebeğin ölümünün “böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği” ifade edildi.

Olay günü tüm binayı etkileyen ilaçlama

Facia, 11 Kasım 2024’te Konak’ın Kahramanlar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. En üst katta oturan ailenin yaptırdığı ilaçlamadan bütün dairelerin etkilendiği belirtildi. Binada hissedilen yoğun koku üzerine adrese AFAD KBRN ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

3. katta yaşayan Kınalı ailesi ile apartmandaki üniversite öğrencileri Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı.

Bebek 5 kez duran kalbiyle hayata tutunamadı

Zehirlenme belirtileri gösteren 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın kalbi hastanede 5 kez durdu, ancak tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Anne-baba Kınalı çifti ve diğer iki apartman sakini tedavilerinin ardından taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Soruşturmada dikkat çeken tespit: “Yerleşim yerinde kullanılmaması gereken tarım ilacı”

Olayın ardından polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile çalışan Eyüp Gödelezli tutuklanırken, aracılık yaptığı belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada AFAD’ın incelemeleri kritik bir bulguyu ortaya çıkardı:

Binanın ilaçlanmasında yerleşim alanlarında kullanılmaması gereken “tarım ilacı niteliğinde maddeler” uygulanmıştı.

Kullanılan maddeler: ‘Kingphos’ ve ‘Grainphos’

Ev içi kullanım için uygun olmayan bu iki madde, insan sağlığı üzerinde ağır etkileriyle biliniyor. AFAD raporunda, bebekteki zehirlenme belirtileriyle ilaçta kullanılan maddelerin örtüştüğü kaydedildi.

Travma yok, zehirlenme var

Soruşturma dosyasına giren 15 sayfalık Adli Tıp mütalaasında:

Bebekte travmaya bağlı ölüm bulgusu olmadığı,

İlaçlama sonrası bebek, anne ve babada zehirlenme belirtilerinin görüldüğü,

Altay Toprak’ın solunum sıkıntısı, kusma ve genel durum bozukluğu şikayetleriyle hastaneye getirildiği,

Zehirlenme ön tanısıyla tedavi altına alındığı ancak durumunun kötüleşerek 14 Kasım 2024’te yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sonuç: Ölüm, kullanılan ilaca bağlı zehirlenme

Mütalaanın sonuç bölümünde şu değerlendirme yer aldı: “Bebeğin ölümünün, kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği oy birliğiyle mütalaa olunur.”