Türk cimnastiğinin altın dönemini yaşatan milli sporcu Adem Asil, dört yılda kırdığı uluslararası madalya rekorlarının ardından gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na çevirdi.

Artistik cimnastikte Türkiye’nin son dönemlerdeki en başarılı isimlerinden biri olan Adem Asil, hem Avrupa hem dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle Türk spor tarihinde önemli bir yer edindi.

Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalya kazanarak büyük organizasyonda iki madalya alan ilk Türk cimnastikçi olan Asil, artık olimpiyat madalyası için hazırlanıyor.

Avrupa’da 11 madalya, dünyada çifte başarı

26 yaşındaki sporcu, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda genel tasnif ve halka aletinde altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez çifte şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarıyla birlikte Avrupa Şampiyonası’nda dört yılda 11 madalya toplayarak Türk cimnastiği tarihinde rekor kırdı.

Endonezya’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalya alan Asil, 2022’de kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından büyük organizasyonda çifte madalyaya ulaşan ilk Türk cimnastikçi oldu.

“Çok çalıştık, çok hazırdık”

Dünya Şampiyonası’nın ardından konuşan Adem Asil, emeğin karşılığını almanın gururunu yaşadığını söyledi:

“Çok mutluyum ve çok gururluyum. Bu seviyeye gelmek için inanılmaz çalıştık. Türkiye’ye ikinci Dünya Şampiyonası madalyasını kazandırmak benim için büyük onur.

Son ana kadar altın madalyayı kovaladık ama nasip olmadı. Bir dahaki sefere daha iyisini yapacağımıza inanıyorum.”

Olimpiyatlarda iki kez kıl payı kaçtı

Tokyo 2020 ve Paris 2024 olimpiyatlarında finale kalmasına rağmen madalyayı çok az farkla kaçıran Asil, 2028 hedefini net bir şekilde ortaya koydu:

“Şu anki Adem daha tecrübeli, daha akıllı ve daha çalışkan. Bu düzenle devam edersek olimpiyat altın madalyasının geleceğine inanıyorum. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu.”

Gençlere mesaj: “Hedef koyun ve çalışın”

Adem Asil, genç sporculara disiplin ve hedef odaklı çalışma tavsiyesinde bulundu: “Beni bu seviyeye getiren tek şey çalışmak.

Hedef koyacaksın, plan yapacaksın ve o hedefe doğru ilerleyeceksin. Her gün neden antrenmana gittiğini bilmek çok önemli.”

İzmir’de başlayan yolculuk

Mısır doğumlu olan Adem Asil, 2017 yılında 18 yaşındayken İzmir’e gelerek Türk cimnastiğiyle tanıştı. İlk dönemde Antrenör Yılmaz Göktekin’in aile evinde kalan Asil, 2021’de Türk vatandaşlığına geçti.

O günden bu yana 1 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 4 Avrupa şampiyonluğu ve toplam 11 Avrupa madalyası kazandı.

Antrenör Göktekin: “Bu başarı bir ekip işidir”

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, elde edilen başarıların yıllardır yürütülen planlı çalışmanın eseri olduğunu belirtti:

“Bu başarı sadece antrenörün değil; federasyondan spor bakanlığına, fizyoterapistlerden destek ekiplerine kadar geniş bir kadronun emeği. Her madalyanın arkasında aylarca süren kamplar ve fedakârlık var.”

Göktekin, Avrupa Şampiyonası’ndaki çifte altının Dünya Şampiyonası öncesi Türkiye’ye büyük bir dikkat çektiğini de söyledi.

“Türk sporcular artık bir marka”

Göktekin, Türk cimnastikçilerinin artık dünya sahnesinde rakiplerin en çok merak ettiği sporcular arasında olduğunu vurguladı:

“Türk sporcular podyuma çıktığında tüm dünya ‘Adem ne yapacak, İbrahim ne yapacak, Ferhat ne yapacak?’ diye izliyor. Son 10 yılda Türk cimnastiğinin geldiği nokta çok büyük bir başarı.”

Eskiden hayaldi: “Artık gerçek”

Dünya ve olimpiyat madalyalarının 10–15 yıl önce hayal bile edilemediğini belirten Göktekin, süreci şöyle anlattı:

“İbrahim Çolak’ın dünya şampiyonluğu büyük bir kırılma oldu. Sonrası tesadüf değil; emek, sabır ve disiplinin sonucu.”

Yeni nesil yolda: “Alttan Ademler geliyor”

Göktekin, sürdürülebilir başarı için antrenör gelişimine ağırlık verdiklerini belirtti: “İyi antrenör olmadan iyi sporcu yetişmez. Yeni Ademler, yeni Ferhatlar yetişecek. Sistemimizi buna göre kurduk.”

Olimpiyat yolculuğu başladı

Los Angeles 2028 sürecinin başladığını söyleyen Göktekin, takım olarak da iddialı olduklarını dile getirdi: “Avrupa’da ilk 13’e, dünyada ilk 24’e, ardından ilk 12’ye girmek gerekiyor. Bu basamakların hepsini aşabileceğimize inanıyorum. Bir değil, birden fazla olimpiyat madalyası alabiliriz.”