Son Mühür/ Beste Temel - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partinin üst düzey yöneticileriyle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (İESOB) ziyaret etti. Başkan Yalçın Ata, esnafın emeklilik ve vergi adaleti başta olmak üzere yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Ziyaret İESOB’da başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İzmir programına partinin üst düzey isimleriyle birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’yı ziyaret ederek başladı. Uygur’a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Ege Bölge Başkanı Esat Ertaç, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, MKYK Üyesi Cemal Bekle, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli ve çok sayıda il yöneticisi eşlik etti.

“Esnaf toplumun çekirdeğidir”

Ziyaret, Kemalpaşa Ramada Otel’de son derece samimi bir atmosferde gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Başkan Yalçın Ata’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti: “İzmir esnafının çehresini değiştiren önemli projelere imza atıldığını görüyoruz. Buraya İzmir esnafının sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye geldik. Esnaf ve sanatkârlar bu ülkenin ekonomik ve sosyal çekirdeğini oluşturuyor. Sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımlar atılacak.”

Başkan Ata: “Bağ-Kur adaletsizliği giderilmeli”

Ziyarette söz alan İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnafın uzun süredir çözüm beklediği temel sorunları ve beklentileri içeren bir dosyayı Uygur’a sundu. Ata, özellikle emeklilikte yaşanan gün farkı adaletsizliğine dikkat çekti: “Bağ-Kur sigortalısı 9 bin günü doldurmak zorunda kalıyor, oysa SSK’lı çalışan 7 bin 200 günde emekli olabiliyor. Ticari risk alan esnafın kendi çalışanından daha geç emekli olması adil değil. Ayrıca borcunu ödemek isteyen esnaf, sadece ihtiyaç duyduğu kadar günü satın alabilmeli.”

Ata ayrıca yüksek kira bedellerine ek olarak stopaj oranlarının düşürülmesi, AVM Yasası’nın güncellenmesi, kayıt dışılıkla mücadele, eleman sıkıntısının giderilmesi ve yemek kartı komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

“Yalçın Ata ile güzel işler yapıyoruz”

Ziyarete katılan oda başkanları da kendi sektörlerine ilişkin sorunları dile getirirken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya övgüde bulundu: “Yalçın ağabey ile birlikte güzel işler yapıyoruz. Esnafla doğrudan diyalog kurulmaya başlandı, sorunlar dile getiriliyor ve çözüm bulunuyor. Hem insani olarak hem de mesleki anlamda başarılı bir dönem yaşanıyor. Biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun.”

İzmir esnafına çözüm odaklı mesaj

AK Parti heyetinin ziyareti, İzmir’de esnaf kesiminin beklentilerinin merkezi yönetimle paylaşılması açısından önemli bir adım oldu. Görüşmede, ekonomik istikrar, sosyal adalet ve üretim gücünün desteklenmesine yönelik iş birliği mesajları öne çıktı.