Son Mühür - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Yolyemezler Çetesi” olarak bilinen ve liderliğini M.S.A.’nın yaptığı suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlattı. 2024-2025 yılları arasında işlem hacmi 1,5 milyar TL’ye yaklaşan yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili olarak, aralarında farklı suçlardan cezaevinde bulunan dört kişinin de yer aldığı toplam 51 şüpheli hakkında arama, el koyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

2023 yılında çökertilmişti

“Yolyemezler” suç örgütü, 2023 yılında düzenlenen bir operasyonla çökertilmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri’de “silahla adam öldürme”, “birden fazla kişiyi silahla yaralama”, “iş yeri ve araç kurşunlama”, “silahla tehdit” ve “yağmaya teşebbüs” gibi suçlara karıştıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında örgüt lideri M.S.A., bir villanın mutfağında tezgâh altındaki gizli bölmede saklanırken yakalanmıştı.