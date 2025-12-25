Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda, “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlamalarıyla gözaltına alınan Sadettin Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri “imza verme” şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Dolandırıcılık uyarısı yaptı
Saran, serbest bırakılmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dolandırıcıların kendi adını kullanarak SMS gönderdiğini belirten Saran, bu mesajlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."