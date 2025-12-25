Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda, “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlamalarıyla gözaltına alınan Sadettin Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri “imza verme” şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Saran, serbest bırakılmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dolandırıcıların kendi adını kullanarak SMS gönderdiğini belirten Saran, bu mesajlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.