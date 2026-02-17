Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MASAK raporu doğrultusunda yürütülen “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında, bir spor kulübünün eski başkanı ile bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi işlettiği ve elde edilen suç gelirlerini çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlendi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların, ilgili spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlara ait banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bu çerçevede bugün İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi; 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 şirkete, 1 futbol kulübüne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konulurken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.