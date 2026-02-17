Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul ve Adana’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DAEŞ Silahlı Terör Örgütü’nün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapıldığı belirlendi. Ayrıca Irak ve Suriye’de tutuklu bulunan örgüt üyeleri ile ailelerine yardım adı altında para toplandığı ve elde edilen paraların örgüt mensupları ile yakınlarına aktarıldığına dair bilgilere ulaşıldı.

İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon

Yürütülen çalışmalar sonucunda; sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve başka bir kişiye ait hesap aracılığıyla para toplanmasına aracılık ettiği belirlenen, ayrıca ilgili hesaba para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve Adana’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.