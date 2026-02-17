Kayseri’de bir apartmanın koridorlarında ve giriş bölümünde tespit edilen gizemli maddeler, bina sakinleri arasında büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, kimliği belirsiz kişilerin kapı eşiklerine çeşitli karışımlar döktüğünü görünce durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olayın ardından "büyü" şüphesiyle sarsılan mahalleli, karşılaştıkları bu tuhaf manzara karşısında endişeli bir bekleyişe geçti.

Güvenlik kameraları esrarengiz çifti kaydetti

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda cereyan eden hadise, sabah saatlerinde komşuların yerdeki alışılmadık izleri fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Bina koridorlarında sıvı ve toz halindeki kalıntıları gören sakinler, vakit kaybetmeden güvenlik sistemlerini kontrol etti. Görüntülerde, yaşlarının 20 civarında olduğu tahmin edilen bir genç kız ile kapüşonlu bir erkeğin, ellerindeki torbalarla binaya girdiği ve planlı bir şekilde kapı önlerine yabancı maddeler saçtığı görüldü. Şüphelilerin rahat tavırları ve doğrudan halıların üzerine karışım boşaltmaları, izleyenleri hayrete düşürdü.

İdrar ve kömür tozu karışımı tedirgin etti

Olayın tanıklarından biri olan apartman sakini Mine Özsoy, dökülen maddelerin niteliği hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Yaklaşık 7 aydır binada ikamet ettiğini belirten Özsoy, kapı önlerine saçılan maddelerin insan idrarı, kömür tozuna benzer siyah bir materyal ve henüz tanımlanamayan beyaz bir tozun karışımı olduğunu ifade etti. Numune alındığını dile getiren Özsoy, şüphelilerin binada kimse tarafından tanınmadığını vurgulayarak, bu kişilerin önce dış kapıdaki halıyı maddeyle kapladıklarını, ardından iç kısımlara girerek koridorlara serpiştirip olay yerinden uzaklaştıklarını aktardı.

Bina sakinleri emniyete başvurdu

Yaşanan bu garip olay, sadece olayın geçtiği apartmanda değil çevre binalarda da korku yarattı. Komşu apartmanda oturan Mehmet Yaşar, bina görevlisinin uzun uğraşlar sonucunda temizlik yapabildiğini belirterek, durumun tam bir "cehalet örneği" olduğunu savundu. Akşam vakti yağlar ve değişik cisimlerin kapı önlerine atılmasının rasyonel bir açıklamasının olmadığını ifade eden Yaşar, komşuların "kötü niyetli bir ritüel" olasılığı nedeniyle uykularının kaçtığını söyledi. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını mercek altına alarak gizemli şahısların kimliklerini belirlemek ve eylemin amacını çözmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

