Zonguldak'ta yaşanan ve derin üzüntüye neden olan maden kazasının ardından, medya kuruluşlarının olay yerinden yapacağı yayınların çerçevesi belirlendi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, bölgedeki gelişmeleri aktaracak olan yayıncılara yönelik kritik bir hatırlatmada bulunarak, toplumsal hassasiyetlerin ve bireysel hakların korunması gerektiğinin altını çizdi. Daniş, özellikle yas tutan ailelerin mahremiyetinin ihlal edilmemesi konusunda yayıncıları dikkatli olmaya çağırdı.

RTÜK Başkanı’ndan maden şehitlerine taziye mesajı

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna seslenen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak’taki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçiler için taziye dileklerini paylaştı. Hayatını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet dileyen Daniş, geride kalan acılı ailelere ve yakınlarına sabır ile başsağlığı temennisinde bulundu. Mesajında milli bir yas atmosferine vurgu yapan Daniş, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek madenci ailelerinin yanında oldukları mesajını verdi.

Yaralı kurtarılan vatandaşlar için acil şifa temennisi

Soruşturma ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği süreçte, göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçilere de değinen Mehmet Daniş, tedavi altındaki vatandaşlar için acil şifalar diledi. Yer altındaki zorlu mücadelenin ardından hayata tutunan madencilerin sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini hissettiren RTÜK Başkanı, devletin tüm imkanlarıyla bölgedeki yaraların sarılması için seferber olduğunu ifade etti.

Medyaya "İnsan onuru ve mahremiyet" çağrısı

Haberin medya boyutuna ilişkin stratejik uyarılarda bulunan Daniş, yayıncı kuruluşların etik sorumluluklarını hatırlattı. Yapılacak haberlerde ve canlı yayınlarda, hayatını kaybedenlerin ya da yaralıların yakınlarını rencide edecek görüntülerden kaçınılması gerektiğini belirten Daniş, insan onuruna yaraşır bir dil kullanılmasının önemine değindi. İlgili mevzuat hükümlerinin yayıncılar için bağlayıcı olduğunu vurgulayan RTÜK Başkanı, kederli ailelerin mahremiyetine azami ölçüde sadık kalınması ve hassasiyetin en üst seviyede tutulması gerektiğini önemle bildirdi.