Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi ile Biyoloji Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “Kanseri Bilimle Anlamak: Cerrahiden Hedef Tedavilere ve Epigenetik Stratejilere” başlıklı konferans, Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kanser araştırmalarını genomik ve epigenetik boyutlarıyla ele alan etkinlikte, modern onkolojinin geldiği nokta bilimsel sunumlarla değerlendirildi.

Bilimsel koordinatörlüğünü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aşkım Hediye Sekmen’in üstlendiği konferansta; kişiselleştirilmiş onkoloji, tümör biyolojisi, epigenetik stratejiler ve hedefe yönelik tedaviler gibi güncel konular detaylı şekilde ele alındı.

Kanser araştırmalarında yeni yaklaşımlar masaya yatırıldı

Etkinlikte; hastanın genetik yapısına ve tümörünün moleküler özelliklerine göre planlanan precision oncology (kişiselleştirilmiş onkoloji) uygulamaları, hasta genomik verilerinin analizi, ilaç direnci mekanizmaları, nutrigenomik temelli epigenetik yaklaşımlar ve tümör belirteçleri (markerler) gibi başlıklar bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Prof. Dr. Aşkım Hediye Sekmen, konuşmasında kanserin yalnızca laboratuvar ortamıyla sınırlı bir hastalık olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kanser yalnızca sayısal verilerle tanımlanabilecek bir hastalık değildir; laboratuvarlarda, hastanelerde, sınıflarda ve evlerimizde hayatımıza dokunan bir gerçektir.

Modern kanser araştırmaları klinik sınırların ötesine geçmiş; fen fakültelerinin kalbinde, laboratuvarlarda ve veri temelli moleküler yaklaşımlarla ilerlemektedir.

Kanserle mücadele bugün biyoloji, kimya, fizik, matematik ve veri biliminin birlikte çalıştığı disiplinler arası bir alan haline gelmiştir.”

Sekmen ayrıca kanserin genetik ve epigenetik düzeyde başlayan çok aşamalı bir hastalık olduğunu vurguladı.

Kanser nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı

Prof. Dr. Sekmen, konferansı Yüksek Biyolog Cemre Tatlı Şen, Prof. Dr. İbrahim Akel, Özkan Aslan ve İlhan Mercan başta olmak üzere kanser nedeniyle yaşamını yitirenlerin anısına ithaf etti.

“Kanser, moleküler biyolojiden kliniğe uzanan bir sürecin sonucudur”

EÜ Biyoloji Topluluğu Başkanı Furkan Ali Akyol, kanser araştırmalarının çok katmanlı yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kanser, moleküler biyolojiden klinik uygulamaya kadar uzanan çok katmanlı bir araştırma alanıdır. Bu hastalığı anlamak; genomik veri analizi, onkolojik yaklaşımlar, hedefe yönelik tedaviler ve epigenetik düzenlemelerin önemini kavramayı gerektirir.”

Biyoloji Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol ise etkinliğin hazırlanmasındaki iş birliğine vurgu yaparak, öğrencilerin sürece dahil edilmesinin bilimsel gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Genç araştırmacılar ve uzmanlar aynı platformda buluştu

Programın ilk oturumu, Medicana Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Petekkaya moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda MSc. Fikri Mert Altınay, MSc. Ezel Bildik ve MSc. Derin Kumcuoğlu sunumlarını yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

İkinci oturumda Epigenetik Koçluk Kurucusu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsen Meral ile EÜ Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenay Şanlıer epigenetik ve beslenme temelli yaklaşımlar üzerine bilgi verdi.

Bilim insanından ilham veren kanser yolculuğu

Konferansın son oturumunda EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökhan Şahin, tümör markerleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Dr. Azime Gökçe ise “Bilim ve Kanser Ekseninde Bir Araştırmacının Yolculuğu” başlıklı konuşmasında kendi kanser deneyimini ve bilimsel birikimini paylaşarak genç araştırmacılara ilham verdi.

Gün boyu süren program teşekkür belgeleriyle sona erdi

Yoğun katılımla gerçekleşen konferans, gün boyunca ele alınan konuların özetlendiği kapanış oturumu, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.