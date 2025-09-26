Son Mühür - Ünlü sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu Tuğberk Gülter sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğberk Gülter'in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun."

Güllü kimdir?

Zorlu bir çocukluk geçiren Güllü, müzik kariyerine küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek adım attı. 1973 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, 1988 yılında düğün salonlarında sahne alarak müzik hayatına başladı. Ancak yaşı küçük olduğu için gazinolardan teklif alamayınca bir süreliğine okuluna geri dönmek zorunda kaldı. Ailesinin maddi durumu nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalan Güllü, şarkıcılığa devam etti.

2008 yılında Kartal Yakacık’ta içki komasına girerek hastaneye kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. "Kasımpaşalı Güllü" ismiyle tanınan sanatçı, özellikle 1990’lı yıllarda söylediği Roman havalarıyla büyük bir çıkış yakaladı. Albümleri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geldi. Evliliği sonrasında sahnelere kısa bir ara verdi, iki çocuk sahibi oldu. 2000 yılında boşandıktan sonra sahne hayatına geri döndü.

Güllü’nün kariyerinde öne çıkan şarkılar arasında Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak Gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma ve Benim Vicdanım Rahat gibi hit parçalar yer alıyor.