Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren 2026/51 sayılı karar, 10 Şubat 2026 tarihini taşıyor. Kararda bakanların "görevden affını" istediği ve taleplerinin kabul edildiği ifade edildi. Atamalar Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Mustafa Çiftçi kimdir

Mustafa Çiftçi 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1996 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı. 1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

Mustafa Çiftçi'nin eğitim hayatı

Çiftçi, eğitim hayatını hiç bırakmayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Akademik çalışmaları şöyle:

2007: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans

2011: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2012: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda ikinci yüksek lisans

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü, İktisat Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim hayatına devam ediyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Çiftçi, İngilizce ve Arapça biliyor.

Mustafa Çiftçi hangi görevlerde bulundu

Kaymakamlık görevleri:

Aksaray-Gülağaç

Erzurum-Tekman

Nevşehir-Derinkuyu

Bitlis-Adilcevaz

Kırşehir-Kaman

Merkezi idare görevleri:

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

TBMM Özel Kalem Müdürlüğü

TBMM Başkan Başmüşavirliği

Valilik görevleri:

Çorum Valiliği (6 Kasım 2018 - 9 Ağustos 2023, yaklaşık 4 yıl 9 ay)

Erzurum Valiliği (18 Ağustos 2023 - 11 Şubat 2026)

Ali Yerlikaya'dan veda mesajı

Görevden ayrılan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum."

Mustafa Çiftçi'nin kişisel bilgileri

Doğum yılı: 1970

1970 Doğum yeri: Konya/Çumra

Konya/Çumra Yaş: 55-56

55-56 Medeni hali: Evli

Evli Çocuk: 3

3 Yabancı dil: İngilizce, Arapça

Kamuoyunda "hafız vali" olarak tanınan Mustafa Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezbere biliyor. Yeni göreviyle birlikte kabinede "hafız bakan" olarak yer aldı.

Kabine değişikliği özeti

Bakanlık Ayrılan Atanan İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Mustafa Çiftçi Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Akın Gürlek

Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Türkiye'nin iç güvenlik, kamu düzeni, göç yönetimi, afet koordinasyonu ve yerel yönetim politikalarından sorumlu olacak.