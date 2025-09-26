Son Mühür - Marmara ve Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapıldı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağı açıklanırken, başta İstanbul olmak üzere 11 il için 'sarı kod' uyarısı verildi. İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için bugün ve yarını kapsayan fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için 'sarı kod' uyarısı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Fırtınanın, yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Pazar günü sağanak yağış geliyor

İstanbul'da şiddetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık 17-18 dereceye kadar düşecek. Bugün sağanak geçişlerinin görüleceği kentte, yarın hava koşulları daha sert olacak. Pazar günü ise İstanbul'da bulutlu bir hava beklenirken, pazartesi günü sağanak yağışın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 40-60 kilometre, yer yer 60-80 kilometre) beklendiğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.