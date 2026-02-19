İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda tanınmış figürleri odağına alan geniş kapsamlı "uyuşturucu" operasyonunda yargı süreci hız kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan titiz soruşturma neticesinde gözaltına alınan 21 kişilik grup, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adalet huzuruna çıkarıldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı’na nakledildi. Yargılamanın ilk aşamasında, popüler kültürün tanınmış simalarının ifadeleri savcılık makamınca alındı.

Soruşturmanın kapsamı ve ağır suçlamalar

Başsavcılık tarafından yürütülen hukuki süreç, oldukça kritik iddiaları bünyesinde barındırıyor. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler; "kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek, kabul etmek ve bulundurmak", "fuhuş eylemlerine aracılık etmek veya teşvikte bulunmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" gibi ağır suç başlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Toplamda 25 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığı operasyonda, aralarında müzik ve oyunculuk dünyasından Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Kemal Doğulu, Hakan Kakız ve Buse Görkem Narcı gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişi emniyet güçlerince muhafaza altına alınmıştı.

Tanınmış isimler için serbestlik kararı

Adliyedeki ifade işlemleri sırasında, magazin ve sanat dünyasından bazı isimlerin hukuki durumu netlik kazandı. Şarkıcı Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç ile birlikte oyuncu İsmail Hacıoğlu ve moda dünyasından Kemal Doğulu, savcılıkta verdikleri savunmaların ardından serbest kalarak adliyeden ayrıldılar. Ancak dosyanın diğer sanıkları için süreç aynı şekilde ilerlemedi. Savcılık, Barış Talat, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin’in tutuklanması yönünde görüş bildirerek dosyayı ilgili mahkemeye sevk ederken, diğer 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol mekanizmalarının işletilmesini talep etti.

5 kişi cezaevine gönderildi

Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen duruşmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerden 5’inin mevcut delil durumu ve suçun niteliği göz önüne alınarak tutuklu yargılanmasına hükmetti. Geriye kalan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, operasyonun yankıları devam ederken, dosya kapsamında ismi geçen şarkıcı Edis hakkında da yakalama kararı ihdas edildiği bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin firari durumda olan veya hakkında karar çıkarılan şahıslara yönelik arama çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.