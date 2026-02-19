Son Mühür- Resmi Gazete’nin 19 Şubat tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kamu yönetimindeki atama süreçlerinde köklü bir değişim başlattı. Üst düzey devlet kadrolarına yapılacak atamaların usul ve esaslarını yeniden belirleyen bu yasal düzenleme ile bürokrasinin en kritik noktalarındaki isimlerin belirlenmesi doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamının yetki alanına dahil edildi. Yayımlanan kararname, devletin yönetim mekanizmasında yer alan üst düzey yönetici pozisyonlarının tayin süreçlerini tek merkezde toplayarak yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.
Üst kademe yöneticilerde Cumhurbaşkanı Kararı esas alınacak
Yürürlüğe giren yeni mevzuat çerçevesinde, kararname ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirtilen tüm kadro, pozisyon ve görevlere getirilecek isimler artık münhasıran Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. Bu düzenleme, stratejik kurumlardaki yönetim kadrolarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanı’nın yetki sınırlarını netleştirirken, kamu yönetiminde karar alma süreçlerinin hızlandırılmasını ve koordinasyonun güçlendirilmesini hedefliyor. Söz konusu görevlerde bulunanlar, atandıkları tarihteki yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre görevlerini sürdürmeye devam edecekler.
Kararname kapsamındaki kritik kurum ve görevler
Yeni düzenlemenin kapsama alanında Türkiye’nin güvenliği, ekonomisi ve bilgi yönetimi açısından hayati öneme sahip pek çok kurum yer alıyor. Yenilenen listede en başta Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri ve İletişim Başkanı gibi kilit isimler bulunuyor. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri gibi stratejik pozisyonlar da bu yeni atama rejimine bağlandı.
İktisadi ve idari yönetimde yeni atama rejimi
Kararnamenin etkisi sadece idari ve askeri bürokrasiyle sınırlı kalmayıp, ülkenin mali ve iktisadi yapısını yöneten kuruluşları da kapsıyor. Buna göre Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan ve üyeleri ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü gibi makamlar da Cumhurbaşkanı tarafından atanacak pozisyonlar arasında yerini aldı. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı gibi uzmanlık gerektiren kurum yöneticilikleri de (I) sayılı cetveldeki yerini korudu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki listede yer alan görevler sırasıyla şunlar:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
İLETİŞİM BAŞKANI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI
SİBER GÜVENLİK BAŞKANI
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANI
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANI
TÜRKİYE VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YATIRIM VE FİNANS OFİSİ BAŞKANI
BAKAN YARDIMCILARI
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ
BÜYÜKELÇİLER, DAİMİ TEMSİLCİ/DELEGELER
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BAŞKAN VE ÜYELERİ (RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN SEÇİLEN ÜYELERİ HARİÇ)
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI
SAYIŞTAY BAŞSAVCISI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ
VALİLER
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI
GELİR İDARESİ BAŞKANI
GÖÇ İDARESİ BAŞKANI
HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANI
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANI
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI
TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILARI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI
AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANI
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANI
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI
BAKANLIKLARIN TEFTİŞ KURULU, TEFTİŞ, REHBERLİK VE TEFTİŞ, REHBERLİK VE DENETİM, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLARI İLE DİĞER KURUL BAŞKANLARI
BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLARI
ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANI
DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANI
DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI
DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
GENEL MÜDÜRLER
GÖÇ İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI
HELAL AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
KAPADOKYA ALAN BAŞKANI
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKAN YARDIMCILARI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANI
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞKANI
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKAN YARDIMCILARI, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI BAŞKANLARI
MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
REKTÖRLER (MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ VE TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ DÂHİL)
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN YARDIMCILARI
SİBER GÜVENLİK BAŞKAN YARDIMCILARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLARI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKAN YARDIMCILARI
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANI
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANI
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
ULUDAĞ ALAN BAŞKANI
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKAN YARDIMCILARI
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞLI KURUM BAŞKANLARI
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI
HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MİLLİ PİYANGO İDARESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE BİLİMLER VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE UZAY AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM VE DENETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
VAKIFLAR MECLİSİ ÜYELERİ
YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ