Emniyet Teşkilatında görev değişikliklerini içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi’ne göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlüklerinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi.

18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara ek listede, emniyet personelinin mevcut görevleri ile atandıkları yeni yerler belli oldu.

39 ilde değişiklik

Karar kapsamında 39 ilin emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Bazı il emniyet müdürleri farklı illere atanırken, bazı isimler ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine gönderilidi. Atama listelerinde Emniyet Genel Müdür yardımcıları, Tanık Koruma Daire Başkanı ve polis başmüfettişlerinin de isimleri yer aldı.

İzmir de değişti

İzmir açısından da dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. İzmir’in yeni İl Emniyet Müdürü ise Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş oldu.

Kararda ayrıca bazı polis başmüfettişlerinin de il emniyet müdürlüğüne getirildiği görüldü.

Kararnameyle birlikte emniyet teşkilatındaki yeni görev dağılımı da belli oldu. Atama yapılan isimlerin mevcut görevleri ve yeni görev yerleri ise şöyle: